Cali aux Solidarités à Namur en version très rock et «musclée»

Cali, ça s’annonce chaud?

On est ravi de revenir! Quand j’ai vu qu’une vingtaine de dates étaient prévues cet été, on a monté un groupe très rock de toutes pièces. Je suis entouré du guitariste de Mylène Farmer, du bassiste de Pete Doherty, du batteur de Louis Bertignac et du claviériste de Paul Personne.

La classe...

Oui, et en même temps, ce sont des amis avec lesquels j’ai déjà collaboré. On est tous motivés, heureux, là pour la musique, pour la fête. C’est une ambiance de colo dans le bus. Personne ne se prend la tête. On se marre, on rigole.

Et ça fonctionne sur scène !

Oui, alors qu’on n’a pas beaucoup répété. Mais ce sont tous des musiciens qui ont le niveau.

À quoi doit-on s’attendre?

Cela va dépendre du temps qu’on va nous laisser (rires). On va jouer de nouveaux titres et des standards. Et on revisitera des classiques. Ce sera une version assez musclée.

La tournée d’été s’achève...

Il reste l’une ou l’autre date. Après, je reprends avecNe faites jamais confiance à un cowboy.On a une date parisienne prévue fin novembre, avec le nouvel album qui sort le 14 octobre. La grosse date parisienne, il faut y passer. On ira vite fait et on repartira vite fait. Paris, ce n’est pas mon truc.

Vous serez le 29 septembre au Delta à Namur avec Cowboy…

C’est un spectacle entre théâtre et chanson où je suis seul sur scène avec ma guitare. Lorsque le public rentre, je suis en train de dormir sur un banc. Et puis je me réveille et je raconte des histoires. Je me base sur une citation de John Ford qui dit:"Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende". Je joue, je m’amuse. J’avais déjà testé cette formule voilà quelques années. Cela m’avait permis d’être libre, d’improviser.

Votre nouvel album «Ces jours qu’on a presque oubliés» va sortir prochainement...

Ce sera un album très organique, épuré, acoustique. Je suis revenu à ce que j’aime, Johnny Cash, Springsteen. J’ai fait appel à deux ou trois musiciens et on a enregistré tous les morceaux en une seule prise.

Un retour aux sources?

Je n’aime pas dire ça car chaque album est différent. Ceux qui l’ont écouté le comparent au premier album. Mais je n’aime pas qu’on classe les albums. J’aime cette idée de ne pas avoir de chapelle.

Vous avez collaboré avec Alain Souchon?

Non, mais j’ai écrit une chanson sur lui. L’histoire est rigolote. En réalité, j’ai perdu 8 fois sur 8 aux Victoires de la musique. La dernière fois, j’étais à l’aéroport et j’ai reçu un appel d’Alain Souchon que je ne connaissais pas plus que ça. Il m’a dit: " Tu sais, tu t’en fous des Victoires de la musique parce que j’adore tes chansons." Ça valait toutes les victoires du monde! Alors j’ai écrit une ode à Alain Souchon.

Le violon sert de fil conducteur à l’album…

Avec Steve Wickham, on s’était croisé sur mon deuxième album et on ne s’est plus quitté. On s’aime profondément, c’est comme un grand frère. Il jouait dans les Waterboys et c’est lui aussi qui joue surSunday Bloody Sunday de U2. Je remercie d’avoir croisé son chemin. Il a de l’or et de la magie qui coulent dans les doigts.

L’album L’amour parfait, ça fait déjà 20 ans...

Oui, j’en suis choqué (rires). On fêtera ça l’an prochain. Je viens des bals de village, j’étais content lorsque j’ai pu faire un premier album, puis un deuxième, etc. Celui-ci, c’est le dixième. C’est fou!

Vous ne vous lassez pas de jouer vos titres phares?

Jamais ! Je suis plutôt du style à remercier ces chansons tous les soirs. Elles m’ont permis de rester ici où je vis et où je suis heureux.C’est quand le bonheur,Elle m’a dit,1000 cœurs debout, ça m’a permis de voir du pays, de rencontrer des gens. C’est très gratifiant de commencer une chanson et de sentir que le public la connaît. D’ailleurs, je le remercie car il nous maintient tous en vie.

Vous ne vous prenez jamais au sérieux...

Avec le recul, je réalise que pour moi, tout ça, c’est un grand jeu. Tous les soirs, ce qui compte, c’est de faire des câlins avec mes enfants.

Vous avez d’autres projets en ce moment?

J’ai écrit trois romans. Et je viens de tourner un film qui va sortir en fin d’année...

Ça vous attire le cinéma?

Beaucoup. L’idée de partager avec les techniciens, avec une équipe, j’aime ça. L’acting, ça me plaît, j’aime être sous la baguette d’un réalisateur.

Vous adorez les défis...

La vie c’est tellement le bordel qu’il faut s’amuser. Le risque c’est quoi? Je suis déjà tellement de fois passé pour un con… (rires). L’image, je ne m’arrête pas à ça. On finira tous pareils de toute façon. J’essaie d’être sincère et de vivre ce qui me plaît. Tant que j’ai de l’énergie, je suis à fond.