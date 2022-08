L’académie, pour lui, ce fut 9 ans

Il intégrera d’ici quelques semaines le DAB, le département de sécurisation de la police fédérale. Il prendra la tête du service policier chargé de la surveillance de la centrale nucléaire de Tihange (Huy). Une tâche jadis du ressort des forces armées. Il dirigera d’autres policiers, certaines tâches étant assurées par des entreprises de sécurité privées. Cohabitation comme on en voit aussi dans les aéroports. Les métiers de la sécurité ont le vent en poupe, les besoins en personnel y sont de plus en plus importants.

Son domaine à lui, c’est la police. Durant près de 9 ans, ce fut plutôt la future police. Il n’est pas si facile de recruter. Beaucoup de places ouvertes. 1600 chaque année depuis 2021, et ça continuera en 2023. Mais le métier est en pénurie, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Notamment à cause d’un certain désamour, commente notre interlocuteur. Il parle aussi de"police bashing", notamment sur les réseaux sociaux.

Cela n’empêche pas l’académie de police de Namur de connaître un beau succès: de 5 classes (d’une trentaine d’élèves) à l’arrivée de Raymond Drisket, on en compte aujourd’hui une douzaine. L’école (son pouvoir organisateur est la Province de Namur) ratisse large, car il n’en existe pas dans les provinces du Brabant wallon et de Luxembourg. Sur le campus provincial de Salzinnes, elle dispose en outre d’infrastructures "tip-top". C’est par exemple la seule où on peut s’entraîner avec des "Scars", des armes de guerre.

De 18 à… 53 ans

Qui s’inscrit comme aspirant policier? Il n’y a pas de limite d’âge (ce type de discrimination est illégal). Certains entament une deuxième carrière à 35 ou 40 ans. Parfois davantage: pour l’instant, une dame de 50 ans et un homme de 53 ans suivent le cursus.

Mais l’essentiel des troupes d’élèves, ce sont tout de même des jeunes. Avec un taux de réussite des épreuves de sélection assez bas: 14 sur 100 passent les éliminatoires. Une fois à l’académie (formation d’un an), 80% vont jusqu’au bout. Certains sont dégagés pour inaptitude, mais 8 à 10% abandonnent de leur propre chef. Malgré le salaire de 1750€ nets versés aux étudiants, qui passera à 1950€ en 2023. L’argent n’est pas tout. Les nouveaux policiers ont changé. Préférant par exemple, une fois en fonction, accumuler trois pauses de 12 heures et faire un autre métier à côté. Menuisier, plombier, ou dans la restauration. Cela existe. Certains aussi démissionnent après quelques années de service. Les temps évoluent. La société aussi.

Bientôt un centre de simulation?

Avec le directeur, nous nous arrêtons auprès d’un groupe d’aspirants, en plein exercice de maintien de l’ordre, armés de matraques et de boucliers. Un aspect de la formation qu’il a fallu renforcer."C’est de plus en plus chaud, il y a de plus en plus de manifestations". Le défi:"La gestion négociée de l’espace public".

Mais à Salzinnes, on ne joue pas qu’aux gros bras, sur le dojo ou au stand de tir. La qualité de la formation tient aussi… aux formateurs, qui ne sont pas uniquement policiers. Parmi les chargés de cours, des magistrats, psychologues, médecins légistes et autres experts.

Le campus provincial permet aussi des échanges avec d’autres élèves, futurs infirmiers (par exemple urgentistes) ou pompiers à l’école du feu. Afin d’acquérir des réflexes utiles quand on se retrouvera, plus tard, sur le terrain. Transversalité, partage d’expériences: Raymond Drisket est fier de l’école qu’il quitte. La procédure est en cours pour le remplacer.

Parmi les dossiers qu’il n’aura pas vu aboutir: celui de la création d’un espace de simulation, dans un bâtiment à construire. Un peu comme au FBI: intervenir en ce lieu avec des acteurs ou policiers qui jouent le rôle de malfrats… et réagir au mieux. Puis débriefer.

Raymond Drisket a visité un centre de ce type à Montréal, avec le député provincial en charge de la Formation, Richard Fournaux (MR). La Province voudrait en construire un à Salzinnes d’ici 2024.