La Raffinerie Tirlemontoise propose 25.000 m² de bandes fleuries pour la biodiversité

"Nous avons opté pour un mélange annuel contenant le trèfle blanc, la phacélie et les tournesols", a expliqué Sylvie Decaigny, Agro Manager de la Raffinerie. "La combinaison de ces plantes doit attirer des coccinelles, qui se nourrissent d’acariens, des guêpes, qui combattent les pucerons, et des pollinisateurs, comme les abeilles et les bourdons", a-t-elle ajouté.

L’objectif à long terme est de développer davantage le projet. Le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) se charge d’effectuer le suivi, afin de générer les connaissances adéquates.

La Raffinerie Tirlemontoise peut également s’appuyer sur l’expérience de sa maison-mère, Südzucker, qui a développé dès 2014 ses premiers essais de bandes fleuries en Allemagne. "Elle a constaté ces dernières années une augmentation de 300 à 400% de biomasse d’insectes et les oiseaux des champs sont également plus nombreux. Cela nous encourage dans nos ambitions, à savoir doubler la surface de bandes fleuries en 2023", a conclu Sylvie Decaigny.