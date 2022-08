Gembloux : la Fête de la tomate pour les 10 ans d'Ekikrok

Rendez-vous dès 10h, le dimanche 28 août. Au programme? Un marché de fruits et légumes locaux; un atelier "techniques de conservation et de transformation des tomates"; une présentation du centre d’information et de documentation en herboristerie Folia Officinalis; des visites du jardin (à 11h et 14h); une balade à la découverte des plantes sauvages (15h); et une série de contes pour enfants (à 11h30 et 13h30). Une petite restauration fait maison et circuit court sera proposée. Un bar et des jeux en bois seront aussi présents.

Jardin-potager d’Ekikrok, 13-15, rue du Camp, à Bossière. www.ekikrok.be info@ekikrok.be ou 0476 271 404