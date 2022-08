Chaque année, et donc depuis 108 ans, on se souvient. Comment oublier, d’ailleurs? Un parterre de personnalités ont rallié la ville-martyre, pour cette commémoration. Tant des associations patriotiques que des représentants des familles qui ont perdu des parents, mais aussi des parlementaires, des représentants de notre armée et de la police, du clergé, de la ville de Givet et d’associations patriotiques givetoises étaient là.

Au premier rang, l’ambassadeur d’Allemagne, Martin Kotthaus. Dans son discours, il a reconnu que des scènes horribles, inhumaines, avaient eu lieu à Dinant en août 14."Cela restera gravé à tout jamais",dit-il, en exprimant ses regrets des faits commis par les Allemands de l’époque. Et de demander de pardonner les injustices de ces hommes."Mais oublier est impossible, je le sais, ajoute-t-il.Les blessures restent douloureuses. L’Europe doit empêcher le recommencement de pareilles actions. 2001 fut une étape importante pour nos deux pays aujourd’hui partenaires. Nous sommes des partenaires plus que proches, quel changement! Le drapeau allemand flotte aujourd’hui sur le pont de Gaulle. À l’Est, la violence reprend et il s’y produit une guerre impardonnable menée par la Russie. Nous assistons à un retour de la barbarie. Nous devons rester unis. Ensemble, on mettra un terme à cette guerre. Gardons toujours en nous ce qui s’est passé ici. Merci pour votre amitié."

Le devoir de mémoire

S’inspirant d’un texte de Michel Coleau, le bourgmestre Thierry Bodlet a saisi au vol les paroles de l’ambassadeur, insistant sur le devoir de mémoire dont la manifestation de ce jour est un exemple. Au terme d’un demi-siècle sans guerre, on observe l’unité européenne."Il faut tout faire pour que cette unité demeure."

Le bourgmestre décrit alors ce que furent ces journées comprises entre le 15août 2014, moment où arriva Von Hausen. »Pillez, incendiez, massacrez étaient ses ordres. » Tout ce qu’un homme peut développer de cruauté. »En un rien de temps, on devait dénombrer 2300 cadavres auxquels on ajouta 674 civils fusillés. »

Il rappela l’épisode des Francs Tireurs et d’autres moments de ces jours de terreur. Les Dinantais ne pensaient jamais qu’une attaque de si grande mesure allait commencer…

La cérémonie se termina par un dépôt de nombreuses gerbes et l’exécution des hymnes français, européen, allemand et belge que joua au saxophone le directeur du conservatoire de Dinant, Stephane Vandesande.

En hommage aux travailleurs de la Dinantaise

La journée du souvenir du 23 août 1914 a commencé en fin de matinée par une cérémonie du souvenir à la Dinantaise, un lieu où se trouvait à l’époque la Manufacture de tissus. Aujourd’hui, les bâtiments ont été transformés par la société la Dinantaise, une entreprise de service public agréée par la société wallonne du logement. Avant les travaux, il y avait à l’entrée de l’usine de grandes plaques rappelant les noms des travailleurs dinantais de l’époque, tués en août 14. Ils étaient 146 à avoir été fusillés, y compris le directeur Remy Himmer et le directeur technique Prosper Naus. Pendant les travaux, les deux plaques ont disparu. On les a retrouvées, il y a peu, dans une carrière.

Pour ce rappel de la tuerie teutonne, le gérant de la Dinantaise Omer Laloux a voulu remettre ces plaques en place, dans l’entrée de l’ancienne manufacture. Seules les deux plaques plus petites au nom de Himmer et Naus n’ont pas été retrouvées.

À la demande de l’historien local Laloux, Michel Kelner a rappelé ce qu’était la manufacture et les épisodes de la guerre qui sy sont déroulés. Pour cette manifestation, en présence d’associations patriotiques, d’échevins, des familles, de l’historien Christian Limbrée et du bourgmestre Thierry Bodlet, des fleurs ont été déposées et une autre plaque grand format a été inaugurée au même endroit. Elle vaut le déplacement. Michel Kelner y rappelle les grands moments de ce triste 23 août 1914.