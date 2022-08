Dinant et Beauraing: Théophile Renier, prof de piano à la Rock’s Cool

C’est en janvier 2022 que le jeune homme a fait son entrée à la Rock’s Cool de Namur. Face à l’engouement, l’équipe scolaire et lui souhaitaient étendre cette activité à d’autres points géographiques de la Wallonie. Les cours sont ouverts à partir de 10 ans, sans limite d’âge. Pour harmoniser l’apprentissage, Théophile fonctionne à raison de deux élèves par séance d’une heure."J’essaie de faire mes groupes en fonction des différents niveaux pour ne pas qu’il y ait de décalage".

Pianiste aguerri ou simple débutant, tout le monde a sa place."Ma technique, c’est de repartir depuis la base parce qu’une fois que les fondations sont solides, on peut réellement commencer à construire la maison", illustre-t-il.

Une méthode intuitive

Avec lui, pas question de cours de solfèges lourds et indigestes mais plutôt d’une méthode "à l’Américaine", où l’écriture fonctionne par des lettres de A à G et non par les traditionnels Do, Ré, Mi. Il souhaite que ses étudiants soient autonomes à domicile et non tributaires d’une partition."C’est offrir une réflexion, comprendre la logique qu’il y a derrière le passage d’une note blanche à une note noire en l’appliquant directement à la musique", soumet-il. Un mélange d’observation et de technique, pour un apprentissage intuitif et enivrant. Il y tient.

Car Théo garde un souvenir amer de son passage par l’académie de musique, à l’âge de 8 ans, lui qui fut pointé du doigt par sa prof de piano parce qu’il ne travaillait pas assez."À la Rock’s Cool, on a beaucoup de personnes qui viennent parce qu’elles sont dégoutées du système classique. Si on ne comprend pas, c’est que la méthode n’est pas adaptée. Je me verrais mal dire à un élève qu’il n’a pas assez travaillé. Quand on est élève, le but c’est d’être élevé", recadre-t-il.

Des cours magistraux hebdomadaires peuvent également être suivis. Chaque mois, un cours d’ensemble avec d’autres musiciens est donné et tous travaillent sur une musique en commun. Objectif: répéter en vue du concert de fin d’année (fin mai) au Delta à Namur où 600 élèves passeront sur la scène dans des conditions professionnelles.

Horaire des cours

Beauraing : mardi après-midi. Namur : mercredi après-midi. Bien que la plage de Théophile soit déjà complète, il est possible d’apprendre aux côtés de Jérémy Frisch le samedi matin. Dinant : samedi.

Prix de l’inscription à l’année : 410 €.