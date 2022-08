L’enseignement général et l’enseignement technique seront présents dans les deux écoles. L’enseignement technique de transition envisage d’ouvrir une option audiovisuelle. L’enseignement technique de qualification propose des études orientées vers les secteurs de l’économie appliquée, des arts et de l’industrie. L’enseignement général propose les sciences, les langues modernes, les sciences économiques, les sciences humaines et l’éducation physique. L’enseignement professionnel offre quant à lui des options menuiserie et mécanique. Des formations en services sociaux et vente-retouche sont au programme.

L’enseignement en alternance CEFA est aussi présent aux 2eet 3edegrés, avec les options peintre-décorateur, mécaniciens cycles, aide ménager et gestionnaire de TPE (très petites entreprises).

Le site de Ciney possède un internat filles et garçons accueillant les enfants de la 5eprimaire à la 6esecondaire.

Pour l’athénée de Ciney, la fermeture, en raison du manque d’enfants, de Symphorine, à Havelange, a été un coup dur.