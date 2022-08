Aldebert, ce fan de métal qui fera chanter les enfants aux Solidarités

Aldebert, ça change des salles cette formule festival…

J’aime cette version estivale, où les gens ne sont pas spécialement là pour nous. Ils se baladent, découvrent. On croise des copains et collègues qu’on ne croise pas sur les tournées d’hiver. Il y a un mélange de boulot et de vacances. On pourra sortir du bus en tongs.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce concert à Namur?

Je suis content de reprendre le boulot après 3 semaines de vacances. On est déjà venu deux fois et on est heureux de revenir.

À quoi doit-on s’attendre?

Ce sera une formule plus légère au niveau déco, etc., mais avec le même line up qu’en salle. On entendra les titres du dernier albumEnfantillages 4, mais aussi des classiques qui seront éparpillés dans le filage. Il y aura pas mal d’énergie, de partage et d’échange avec le public. Ce sera assez rock’n roll car j’aime l’énergie du rock et il y a moyen de la proposer. J’ai toujours écouté du métal, je vais d’ailleurs tous les ans au Hellfest. Je trouve que c’est de la musique super-enthousiasmante. Je ne suis pas acteur de la scène métal, mais je suis sur pas mal de projets en lien avec le métal...

Vous enchaînez les dates...

On a beaucoup tourné en France. On est aussi venu en Belgique, au Cirque royal et à Arlon. On est aussi parti à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie. Quatre concerts étaient prévus. Ça a été tellement vite rempli qu’on a ajouté une date. On y est resté 10 jours. Au niveau vacances, c’était le top! J’en ai profité pour collaborer avec Tryo qui était sur place.

Justement, la liste des artistes avec lesquels vous avez collaboré (Maxime Leforestier, Louis Chedid, Souchon père et fils, Bénabar, Renan Luce, Mathias Malzieu, Charles Berling, etc.) est vertigineuse.

Pour le premier album, je m’étais dit, si j’ai un duo ou deux, c’est chouette. Finalement, beaucoup d’artistes m’ont dit oui. Par la suite, ces duos, c’est devenu une sorte de marque de fabrique. On doit en avoir fait 70 depuis.

Chaque chanson semble taillée sur mesure pour celui qui vous accompagne...

On fait en sorte que tout soit sur un plateau pour les invités. Pour Thomas Dutronc, par exemple, on est parti sur du jazz manouche. C’est du taf en termes d’arrangement, etc. mais on aime cette idée d’inviter des chanteurs et des acteurs qui vont jouer des personnages et faire vivre les chansons autrement.

Cela vous fait sortir d’une certaine zone de confort...

C’est ce qui rend le truc excitant, on doit se renouveler à chaque fois. Les chansons sur l’enfance offrent cette liberté d’aller vers toutes les générations, de puiser dans toutes les chapelles musicales.

Peut-on s’attendre à des duos sur scène à Namur vu que Grand Corps Malade, Cali ou encore Gaëtan Roussel, avec qui vous avez travaillé, seront aussi présents?

Ça pourrait. Après, ça va être un peu speed. En festival, il y a beaucoup de monde et tout va très vite. Mais on ne sait jamais. Il faut juste trouver le temps de collaborer et de répéter un peu.

Avec quel artiste rêveriez-vous encore de collaborer?

On a contacté Stromae, mais jusqu’ici, on n’a pas de réponse. Mais ça pourrait se faire sur un autre album.

Quel est le secret de votre succès?

Je pense que j’ai une façon différente d’appréhender la chanson jeune public. Lorsqu’on pense chansons pour enfants, on pense aux tout-petits, aux comptines. Je ne voulais pas rentrer là-dedans. On s’adresse surtout aux 5-10 ans, mais je n’ai pas envie d’infantiliser, je veux au contraire intégrer les parents et les grands-parents. Je pense que cette forme de chanson, qui existait peu, a trouvé sa place. C’est un peu comme un dessin animé Pixar qui propose plusieurs niveaux de lecture.

Votre nouvel album a été conçu pendant le Covid. Avec des duos malgré tout...

On a fait des séances en studio avec les masques. J’ai aussi travaillé en ligne, notamment avec Peter Garrett (du groupe Midnight Oil) qui était à Sydney et avec Youssou N’Dour, depuis le Sénégal. C’était dommage de ne pas se voir physiquement, mais finalement, avec Peter Garrett, on s’est vu après, à l’Olympia.

On a l’impression avec vous que tout est possible...

Je me fais plaisir. Quand on est relié comme ça à l’enfance c’est une espèce de puits sans fond. J’ai moi-même trois enfants (9, 6 et 4 ans). Ça aide. Ce sont mes muses. Le plus grand m’accompagne parfois sur scène. Et dans la version audio de mes livres (lire par ailleurs), ils interprètent des personnages.

Ils vont quitter doucement la tranche d’âge visée par vos chansons...

Oui, et à ce moment-là, ils risquent de me prendre pour un gros naze (rires).

Quels sont vos futurs projets?

L’album va ressortir à la rentrée en "repack" avec 4 titres supplémentaires. Il y aura notamment une chanson sur le premier baiser avec Jenifer qui est assez amusante. Je travaille aussi pour l’instant sur une musique de film.

Vous n’arrêtez vraiment jamais!

Ça me fait peur de m’arrêter.

Clint Eastwood disait: On ne s’arrête pas parce qu’on vieillit, on vieillit parce qu’on s’arrête… Je suis un peu dans cette philosophie.