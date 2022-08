Une nuit avec les chauves-souris

Au travers de balades nocturnes, d’animations, de films, de différents ateliers, la Commune de Fernelmont et Natagora invitent petits et grands à découvrir les spécificités de ces étranges créatures, parfois craintes à tort, et leur importance pour le bon fonctionnement de la biodiversité, le samedi 27 août. De 14 à 19 h : animations, ateliers, balade guidée, animations pour les enfants bar et petite restauration. De 19 à 22 h : exposé et balade nocturne dans le milieu de vie des chauves-souris. Toutes les animations sont gratuites. Adresse du jour : Maison de l’Enfance de Sart d’Avril, rue Quambeau, 15. Ph.B.