Namur veut verdir son centre-ville avec un nouveau parc de 7000 m2

D’ici 2024, si tout se passe comme prévu, les bâtiments vétustes renfermant de l’amiante devraient avoir cédé leur place à un parc de 7 000 m2. " Nous allons déminéraliser la superficie la plus importante de Wallonie, se réjouit le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés).Il ne s’agit pas uniquement de compenser la disparition du square Léopold.C’est une concrétisation qui s’inscrit dans la politique volontariste de transition écologique de la Ville."

©Bureaux d’études Impact/ASM Éditions.

Preuve de ce volontarisme: l’importante enveloppe de 6 millions € allouée à ce projet. Un montant qui permettra à la fois de raser les bâtiments présents sur le site, mais aussi de l’assainir de sa pollution historique, notamment au plomb. À cet effet, une fois le bitume raclé, un géotextile sera posé sur les terres viciées avant d’être recouvert de terres saines, sur une cinquantaine de centimètres.

Enfin, les lieux seront réaménagés avec le souci de poursuivre différents objectifs. Parmi ceux-ci: le renforcement de la biodiversité, la verdurisation du cœur de ville ou encore le renforcement de l’attractivité urbaine, en proposant un lieu de détente aux clients et touristes, et de nouvelles liaisons douces.

©Bureaux d’études Impact/ASM Éditions.

Co-construction

Pour en arriver à la mouture présentée, un processus de co-construction avec des citoyens a été engagé dès 2019. Les élèves de l’institut Saint-Louis et de l’école communale de la Court’Echelle ont également été associés à la dynamique. Tous ont émis leurs idées et se sont fait accompagner par une série d’experts. Parfois au prix de quelques concessions."En raison, de la pollution du sol, le projet de verger a cédé sa place à des arbres haute tige. Par ailleurs, l’étendue d’eau envisagée laissera place à une mare traditionnelle", précise Charlotte Mouget (Écolo), échevine de la Transition écologique. Prochainement, la démarche citoyenne se poursuivra sous une autre forme, puisque la population sera consultée pour trouver le nouveau nom de ce parc.

©Bureaux d’études Impact/ASM Éditions.

Fontaine et aire de jeux

Fermé la nuit et sécurisé par la présence de caméras de surveillance, ce parc abritera une zone humide, des fontaines à boire, des jets d’eau, des prairies fleuries, des haies… Et de nombreuses plantations qui offriront de l’ombre en période de chaleur et des abris à la faune tout au long de l’année.

L’ensemble sera agrémenté de mobilier urbain robuste et durable, dont des bancs et des tables pour pique-niquer. Une aire de jeux sera créée, ainsi qu’un espace couvert destiné, notamment, aux écoles voisines lorsqu’elles souhaiteront pratiquer l’école du dehors. Plusieurs cheminements, accessibles aux PMR et éclairés par des leds, permettront tantôt de déambuler librement, tantôt de traverser le site rapidement, faisant de lui une vraie solution de mobilité en centre-ville.

L’enquête publique a débuté le 11 août. Elle se clôturera le 30 août.