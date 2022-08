L’ASBL Inni aux petits soins des chats errants

Si vous découvrez un chat errant ou blessé sur les routes jemeppoises, il est conseillé d’appeler les bénévoles de l’ASBL Inni. Depuis six ans, ils recueillent, soignent et stérilisent les chats et chatons dans le besoin. L’objectif est aussi d’endiguer la reproduction de ce mammifère."Malheureusement, chaque année, je me dis que le nombre de chats errants et abandonnés augmente. C’est de pire en pire", commente Alizé Maricq, bénévole.