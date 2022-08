Un « Tohu-Bohu de lumière » étincelant à Sambreville dimanche soir

"Le bouche-à-oreille a vraiment bien fonctionné", remarque Lætitia Gau, chargée de communication au CRAC’S."Il faut dire qu’entre 200 et 300 Sambrevillois étaient déjà impliqués dans l’élaboration de cette parade, sans compter les artistes et collectifs de la région qui l’ont animée", ajoute l’animatrice Marjolaine Melchior."Environ 150 lanternes ont été fabriquées par les habitants de la région, au cours d’ateliers que nous avons organisés ces derniers mois. Nous avons confectionné des petites lanternes, qui tiennent sur des perches, ainsi que des lanternes plus monumentales."Au rayon des formes originales, on a vu des maisons, des fusées, des étoiles, des cœurs, des oiseaux, un robot et même un hippocampe.

Des associations de la région étaient également impliquées dans ce processus créatif, comme le service d’aide aux jeunes AMO ou le GABS (Groupe d’animation Basse-Sambre). Les membres du SAPHEMO (Service d’accompagnement aux personnes handicapées en milieu ouvert) avaient, quant à eux, conçu une montgolfière sur brouette et une baleine géante, du plus bel effet."Cela fait plusieurs semaines que nous travaillons là-dessus, selon les disponibilités de chacun", explique l’éducatrice Mégane Terrones."Nos créations ont mobilisé une bonne dizaine de personnes, qui ont tout simplement laissé parler leur imagination."

Du théâtre, de la musique et de la danse

Si le cortège a démarré aux alentours de 20h30, un parcours théâtral en plein air a inauguré la soirée, quelques minutes avant le grand départ. Une dizaine de comédiens amateurs, issus de l’atelier P’ose Théâtre animé par Julien Mutombo, étaient répartis dans le parc d’Auvelais, pour déclamer des textes sur le thème de la lumière. Les spectateurs étaient invités à déambuler au sein du parc, à la découverte de ces différentes créations, avant de se munir d’une lanterne pour prendre la route jusqu’à la Grand’Place. Malheureusement, il ne restait plus suffisamment de lanternes pour tout le monde. Qu’à cela ne tienne, certains étaient surtout venus pour l’ambiance. Et ils n’ont pas été déçus, puisque diverses animations étaient prévues tout au long du parcours. Parmi les artistes présents durant le cortège, citons le groupe de batucada Reipik, les majorettes keumiénoises (et leur lanterne monumentale en forme de majorette), le duo de violonistes Bastring et le DJ Jean-Pierre Togi. Bernard Ridelle était également de la partie avec ses chevaux. Enfin, sur la Grand’Place, se trouvaient les danseurs de l’école Mouvements, qui ont clôturé les festivités en beauté, avec une somptueuse prestation, à l’image de cette parade.