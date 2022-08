Salzinnes : des actions de sensibilisation au respect des zones 30

La première action aura lieu le lundi 29 août, sur le site de Saint-Jean-de-Dieu. Cette journée s’adressera aux jeunes usagers, à leurs parents et aux éducateurs. Tandis que le mercredi 14 septembre sera consacré aux usagers motorisés et particulièrement aux étudiants de l’enseignement supérieur.

La sensibilisation au respect de la zone 30 se fera grâce à des moyens didactiques, dont des panneaux, explique Jean Laffineur, l’administrateur du comité de quartier. " Tout le monde est invité à se joindre à cette action de sensibilisation, particulièrement les usagers et les riverains".

Un raccourci vers la chaussée

Le comité souhaite avec cet événement mettre en avant " la sécurité dont doivent se prévaloir les usagers faibles: les enfants, les seniors ainsi que les personnes à mobilité réduite". En effet, " le but du comité est de veiller à la qualité de vie des riverains et actuellement, nous vivons dans un quartier où la vitesse 30 km/h n’est pas respecté. C’est pourquoi nous menons cette sensibilisation", déclare Jean Laffineur. Ce quartier étant un centre urbain important où se mélange zones résidentielle, écoles, ou encore infrastuctures hospitalières. La date, quant à elle, n’a pas été choisie au hasard. " Elle représente la reprise des activités, de la rentrée scolaire et donc du trafic". La rue Loiseau est effectivement vue par certains usagers de la route comme un raccourci pour rejoindre la chaussée de Charleroi. " Le matin, ces rues sont des axes de transit très importants et la mise en place du 30 n’a pas réduit cela. Pourtant, il y a pas mal de signaux, de panneaux et même un radar préventif et malgré cela, la limitation n’est pas respectée."

Une mobilité compliquée

Un autre problème a trait à la mobilité des bus. " Les bus eux-mêmes ne respectent pas ou très peu la zone. Les obstacles de ralentissement sont très doux pour leur permettre le passage dans la rue et donc ce ne les ralentit que peu". S’ajoute à cela une troisième difficulté pour la circulation: les étudiants. " Il y a beaucoup de kots et les étudiants y habitant ont une voiture mais ils ne sont pas riverains. Cela signifie qu’ils sont en zone bleue et donc ne peuvent rester stationnés que 3 heures. Cela pose des problèmes de mobilisation de places de parking."