Plus de 500 personnes à la fête d'Aische-en-Refail

Mise sur pied en 2017, par une bande de copains aischois, cette fête populaire s’adresse à tous les habitants d’Aische-en-Refail, mais également des villages environnants. Pour cette première édition post-Covid, plus de 500 personnes ont répondu à l’invitation des organisateurs qui, pour l’occasion, avaient concocté un programme festif proposant différentes activités et animations accessibles à tous. Parmi celles-ci, on note la présence d’un petit marché des artisans et commerçants aischois, qui a vu la participation d’un peintre, d’une écrivaine, d’une joaillière, d’une couturière, d’une sculpteuse, etc., mais aussi une initiation aux arts du cirque ou encore un mini-spectacle proposé par le cirque Stromboli.