Le kit, c’est chic à Houyet

À quelques jours de la rentrée, les enfants ne manqueront pas de tester le matériel adapté à leur âge qui leur est offert dans un kit. Dans celui des élèves de 6eprimaire, on trouve notamment un compas et une équerre. Dans celui du maternel, des marqueurs et des crayons. La trousse a été constituée avec du matériel de qualité et avec les conseils de professionnels de l’enseignement. Ces kits sont offerts à des jeunes issues de familles qui ont été touchées par les inondations qui ont frappé la commune.