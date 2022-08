La dernière chevauchée du Valkyrie’s Crew

Pour eux aussi, c’est la fin d’une aventure. Amaury annonce:"On cherche un festival qui a besoin d’une équipe camping l’an prochain."Et de reprendre plus sérieusement."C’est un pincement au cœur mais on comprend les organisateurs, ils ont un boulot à côté. On est déjà contents d’avoir eu une année de clôture et que tout ne s’est pas arrêté comme ça, après une édition Covid",exprime-t-il.

Ce week-end, environ 500 tentes étaient plantées sur le terrain de foot de Méan.