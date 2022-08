Des diamants pour les époux Reynaert

L’échevine de l’État civil, Charlotte Deborsu (MR) a retracé le parcours d’Albert Reynaert et de Suzanne Denil qui se sont mariés civilement le 13 juillet 1962 à Saint-Germain et religieusement le lendemain. Ils ont une fille, deux petites-filles et trois arrière-petits-enfants. Ils se sont rencontrés à la kermesse de Dhuy, en dansant le boogie. Le lendemain, rebelote à la fête de Saint-Germain.