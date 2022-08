Brocante de Temploux: nouveau record d’affluence

Alors que les derniers brocanteurs pliaient bagage dimanche dans la soirée, les bénévoles, eux, ont entamé le début du rangement du village de Temploux."Et il y a du boulot,sourit Isabelle Beudels, membre de l’organisation, malgré la fatigue accumulée.Ce lundi, nous devions démonter les chapiteaux, le stand info, le balisage, ranger les tables et les chaises, nettoyer les friteuses, retirer les lignes électriques. J’oubliais: ce matin, une équipe s’est occupée de nettoyer les parkings, de ramasser les mégots de cigarettes et les papiers. Dès mardi (NDLR: lisez aujourd’hui), plus personne ne se rendra compte qu’il y avait, ici, une brocante."Ce lundi, c’était également un jour de fête pour toute l’équipe autour d’un apéritif."L’occasion de terminer les bouteilles ouvertes et de manger les restes. C’est le jour du discours du président et l’annonce très attendue des chiffres de la brocante."