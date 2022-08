Musique: Méan a dit adieu à ses métalleux (photos et vidéo)

"Le festival a atteint une ampleur telle que des bénévoles ne peuvent plus gérer ça",poursuit le programmateur. L’état d’esprit se voulant proche du public et dans une ambiance familiale, il n’était point question de dénaturer l’affaire en la remettant à un tiers.

"C’est toujours la même ambiance, un peu comme un 15 août, avec les mêmes souvenirs qui reviennent. Je connais presque tous les gens ici", confirme Philippe, festivalier originaire de Liège qui n’a manqué aucune édition. Aleksei venait pour la seconde fois."J’écoutais des musiques plus légères comme du hard rock. Puis je suis venu ici l’an passé et j’ai basculé du côté obscur de la force", témoigne-t-il.

Des groupes de par-delà le monde

Dans le chapiteau de 800 m², une seule scène est installée. Un choix pour ne pas diviser les festivaliers. Samedi, la journée phare, neuf groupes de black et death metal se sont succédé, très majoritairement des groupes étrangers. On comptait quatre groupes Américains: Imperial Triumphant, Demolition Hammer, Nunslaughter et Dark Angel, tête d’affiche du festival. Il y avait aussi les Italiens de Mortuary Drape, les Tchèques du groupe Inferno, les Allemands de Nekrovault, les Danoises de Konvent et les Belges de Carnation. Près de 2000 personnes ont assisté à la grande messe, dont beaucoup sont venues de loin également.

La journée avait pourtant mal commencé puisque le groupe Obscura a décidé d’annuler sa venue. En moins d’une heure, Georges Laforêt a dégoté un remplaçant grâce à son carnet d’adresses aujourd’hui bien étoffé. C’est un groupe flamand, Carnation, qui a repris la main en fin de journée. Qui a dit que des bénévoles ne pouvaient pas tenir un festival?

Les Danoises du groupe Konvent, seul groupe entièrement féminin à performer samedi, ont bien répondu à l’appel, malgré une nuit blanche hardcore."Nous étions à un festival au sud du Danemark hier soir, on jouait les dernières. On a terminé vers minuit et demi, pris le bus jusqu’à l’aéroport de Copenhague puis sauté dans l’avion pour arriver ici et jouer à 13h40. On n’a pas dormi du tout", explique Heidi, la bassiste, d’une voix lente.

Bien qu’il s’agissait de leur première fois au Metal Mean Festival, elles tenaient à exprimer leur déception quant à l’arrêt du festival et à mettre en avant l’accueil irréprochable qu’elles y ont reçu, tant de la part des organisateurs que du public. Le Metal Mean Festival, c’était une équipe de 80 bénévoles, l’appui du patro Mémapophéba pour le montage et le démontage et la visite de 2000 festivaliers chaque année.

La dernière chevauchée du Valkyrie’s Crew

Au départ, il y avait Thomas et Amaury, deux amis d’études en ingénieur du son, bénévoles dès 2010 au camping du Metal Mean Festival. Puis d’autres copains les ont rejoints pour finalement être 17 membres du "Valkyrie’s Crew".

Avec les années, l’équipe gestionnaire du camping a acquis quelques rituels incontournables. La plus grande tradition, c’est de diffuserLa Chevauchée des Walkyries, de Richard Wagner pour annoncer aux festivaliers que le café du matin est prêt."C’est très étonnant de voir les métalleux sortir de leur tente et faire la file indienne pour avoir leur tasse alors que la veille ils sont déchaînés devant la scène",rit Sabry, l’un des bénévoles.

Pour eux aussi, c’est la fin d’une aventure. Amaury annonce:"On cherche un festival qui a besoin d’une équipe camping l’an prochain."Et de reprendre plus sérieusement."C’est un pincement au cœur mais on comprend les organisateurs, ils ont un boulot à côté. On est déjà contents d’avoir eu une année de clôture et que tout ne s’est pas arrêté comme ça, après une édition Covid",exprime-t-il.

Ce week-end, environ 500 tentes étaient plantées sur le terrain de foot de Méan.

