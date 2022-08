Le journal de Namur : le cadeau vivant et rassembleur d’Édouard Baer à l'Intime Festival

Sur scène, plus d’une vingtaine de Namurois castés quelques jours avant vont présenter un spectacle dont le maître de cérémonie n’est autre que ce touche-à-tout. À quoi faut-il s’attendre? Personne ne le sait, mais la perspective de voir un ami ou un parent sur les planches, et surtout Édouard Baer, qui jouit d’une aura de sympathie rare, font régner une certaine excitation sur cette dixième édition du festival littéraire. En un éclair, la salle est comble. C’est alors qu’avant même que les lampes ne s’éteignent, l’acteur de théâtre et de cinéma déboule dans la fosse, enchaîne les blagues, invite le public à taper dans les mains et, pour ceux qui le souhaitent, à monter sur la scène. Le tout au son de la guitare flamenco de Tito, l’acolyte deLumières dans la nuit l’émission radio animée par Baer sur France Inter.

Démarche humaine

"C’est le bordel, lâche le comédien hilare,ça ne fait pas très officiel comme début."Le ton est donné.

Pendant près d’une heure trente, une poignée de Namurois de tous âges se succèdent sur la scène du théâtre de Namur, chacun offrant une part de leur art, d’eux-mêmes. Chanteur, danseur, poète, humoriste, des talents bruts, inconnus.Dans le lot, on retrouve Les Clac’sons, une chorale pour enfant; Jeanne Renson, une jeune fille de 11 ans venue lire l’une de ses œuvres; Marc Delforges, banquier le jour et sosie – ou presque – de Freddy Mercury la nuit; Francis Arnould, un charismatique septuagénaire; Marc Kayak, le Plantois connu pour ramasser, les déchets sur la Meuse; les Molons; et bien d’autres…

"La démarche est avant tout humaine, nous glisse Édouard Baer à l’issue de la représentation.Je cherche à être enchanté par des gens, à me rassurer, à me dire que tout le monde n’est pas écrasé par un rouleau compresseur, que les gens ne sont pas excentriques ou extravagants, mais qu’ils sont singuliers." Ces personnalités, le quinquagénaire les met en lumière avec générosité, passant à la manière du funambule des mots qu’il est, du registre comique au tragique, toujours avec le sourire et bienveillance. " Il y a des choses qui artistiquement sont plus abouties, mais ce n’est pas ce qui me touche le plus…"

«Il improvise beaucoup»

Derrière la simplicité affichée par le Français se cache un travail colossal exécuté à toute vitesse.

"Le soir même du casting, ceux qui étaient retenus ont reçu un SMS les invitant à revenir le lendemain pour un premier filage", explique Martin Bearzatto, l’un des participants rivalisant d’adresse avec son diabolo. À leur arrivée le jeudi, un ordre de passage est déjà esquissé. " Pendant que nous étions en train de répéter, lui improvisait toute la mise en scène… Et puis, il y avait aussi pas mal de gags. Mais encore ce soir, il a improvisé beaucoup.C’est impressionnant", résume Théo Rasquin, chanteur.

Des moments riches

Baer imprime le rythme, les Namurois assurent le spectacle, mais la performance doit aussi beaucoup aux hommes de l’ombre"Ce qui est vraiment compliqué, c’est de mettre en place la lumière et le son dans un festival où 40 spectacles sont prévus en deux jours. L’équipe est incroyable", souligne d’ailleurs Édouard Baer. Une dizaine de techniciens ont été mobilisés pour rendre possible la performance. En toute discrétion, ils ont mis de l’huile dans les rouages. Ils ont libéré ces artistes, pas forcément rompus à la scène, de toute pression. " Pour moi, ce qu’on a vu ce soir, c’est ce qui arrive quand des gens se font confiance, glisse simplement Patrice D’Hautcourt, responsable son au théâtre de Namur. C’est ce qui donne des moments riches."

Pour les dix ans de l’Intime, avec un authentique spectacle vivant, touchant et rassembleur, Édouard Baer a offert au festival le plus beau des cadeaux. Il a fait voler toutes les barrières et les idées préconçues qui collent à un festival du genre. Remettra-t-il cela l’année prochaine?