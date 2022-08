L'ancien échevin d'Anhée André Demeuse est décédé

André Demeuse a toujours été passionné de football. Il s’est longuement occupé du club de foot d’Anhée, où il a d’ailleurs été entraîneur, ainsi que dans un club de football namurois.

Avec Yves Mouton, il a aussi créé le club de mini-foot de Haut-le-Wastia.

En 1988, André Demeuse s’est lancé dans la vie politique locale. Il a figuré sur la liste Union et transparence et pour sa première participation, il entrait au conseil communal et devenait échevin des finances, dans une coalition qui avait regroupé, à l’époque, la liste Avenir, du conseiller socialiste Yves Mouton et celle du député permanent Michel Wauthier. Ne pouvant occuper en même temps un mandat exécutif provincial et un mandat dans un collège communal, celui-ci avait cédé le maïorat à Pierre de Montpellier

Six ans plus tard, cette majorité était renversée par l’actuel bourgmestre Luc Piette. André Demeuse restait toutefois au conseil communal. Il ne s’était plus représenté en l’an 2000.

André avait le sens du travail bien fait et de l’écoute.