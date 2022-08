Floreffe: un royal anniversaire avec fifres et tambours

"De fait c’est en 1970, que fut reconstituée à Floreffe, une compagnie des marcheurs appelés les Turcos,rappelle le président. Le 11 mai 1970, à la demande de Jacques Doumont et sur une proposition du syndicat d’initiative, présidé par Léonard Cayer, un groupe de jeunes a procédé à la reconstitution de la compagnie, avec la bénédiction de l’abbé Jean Daiche."

Le premier, comité présidé par Claude Chevalier, se rendait ensuite à Paris au musée de l’armée, aux Invalides et sur base de nombreuses photos, les épouses-couturières confectionnaient une trentaine d’uniformes, celui des tirailleurs algériens. " La première fois que nous sommes sortis c’était à Fosses lors de la Saint-Feuillen et l’année suivante dans le cadre du 850eanniversaire de l’abbaye, nous avons organisé un Grand Tour, en l’honneur de St-Roch."

Après un bataillon carré au parc du colombier, et un passage au cimetière pour un hommage à l’abbé Jean Daiche, et aux marcheurs décédés, Jacques et Auguste Broze et Claudy Cavrenne. les marcheurs, accompagnés par la Royale Harmonie St-Charles, ont été accueillis dans le parc communal où le bourgmestre Philippe Vautard, les échevins et conseillers ont remis la médaille des 50 ans à tous les participants, avant de partager le verre de l’amitié.

Dimanche, après la messe au carmel et un dépôt de fleurs au monument aux morts, les Turcos ont effectué le tour des chapelles, en compagnie des Zouaves de Malonne.

Un nouveau président

Présent depuis la renaissance de la compagnie, Claude Chevalier a démissionné de la présidence. C’est Julien Broze, le tambour-major qui lui succède à la tête de la compagnie.

Un président qui n’a pas manqué de rendre hommage à son prédécesseur.

Remise des médailles

Les autorités communales ont procédé à la remise des médailles.

Pour 50 ans de marche : Claude Chevalier et Marcel Marlier; 45 ans : Stéphane Lechat; 40 ans Freddy Laeremans, 25 ans Evelyne Lousberg et Isabelle Marchal; 20 ans Anthony Lechat; 10 ans Luc Colin et Marylène Duquet.