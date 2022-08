Anhée: le petit patrimoine populaire va être valorisé

Le 29 mars 2018, le collège provincial a décidé d’octroyer un subside de fonctionnement aux Communes. L’idée d’un inventaire du petit patrimoine et du patrimoine funéraire était lancée, en collaboration avec un expert de l’université de Namur.

Ce projet d’inventaire vise à la restauration du patrimoine bâti comme des fontaines, des potales, des chapelles, mais aussi du patrimoine proto-industriel comme les fours à chaux, les forges ou moulins ou encore du patrimoine naturel comme les arbres remarquables.

À Anhée, la commission mise en place se charge de mettre en place la restauration et la mise en valeur de ces éléments. Le groupe de bénévoles s’est mis au travail et a inventorié 291 éléments du petit patrimoine et 191 éléments du patrimoine funéraire, sans oublier 81 arbres remarquables. Précisons que la collecte n’est pas terminée.

Ce travail, digne de bénédictins, a été présenté au conseil communal, mais aussi aux propriétaires détenant des éléments du petit patrimoine.

Trois intervenants ont complété cette présentation: Laurence Ancion, historienne de l’art au service patrimoine culturel de la province de Namur; Mathieu Piavaux, historien de l’art à l’Université de Namur pour l’approche scientifique et Fleur de Changy, historienne et bénévole dans le groupe des volontaires.

Il est possible de voir le résultat de ce travail sur le site http://anhee-patrimoine.be

Deux places en travaux

Dans le cadre du projet cœur de village, le conseil a décidé de poser la candidature de la Commune concernant l’aménagement de la place des Français à Haut-le-Wastia, pour un montant estimé à quelque 913 000 €. Celui-ci est subventionné à hauteur de 80 %, avec un plafond de maximum de 500 000€.

Un projet d’aménagement de l’éclairage public de la place d’Annevoie a été approuvé pour un budget estimé provisoirement à 58 000€.

Une crèche

Un plan Cigogne est lancé à Anhée. Il est envisagé de construire une crèche de 14 nouvelles places sur le site de l’ancienne école de la Communauté française, rue grande, à Anhée. Le projet communal, en effet, prévoit de participer, avec le Service provincial d’aides familiales, à la création d’un centre multi-services intergénérationnel sur ce site. Un subside éventuellement octroyé serait de 555 630 €.