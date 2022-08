«Affaire conclue» à la brocante de Temploux: de bonnes et moins bonnes surprises (Vidéo)

Samedi, durant l’après-midi, l’équipe belge de l’émission, composée de Glorian Kabongo, Stéphane Vanhandenhoven et Aurore Morisse, a proposé des estimations aux particuliers pour plus d’une centaine d’objets sur le stand de Vivacité. Si l’objet de Claude n’a pas déchaîné les passions auprès de l’experte, Annette, de Namur, a reçu une bonne nouvelle pour son vase doré à l’or fin. Il a séduit Glorian Kabongo."Ce Limoges des années 50 est estimé entre 400 et 600 €. C’est ce que j’imaginais, j’en ai aujourd’hui la certitude."Petite déception tout de même:"Oh j’espérais être sélectionnée pour participer à l’émission(rires).Ce vase appartenait à ma mère. Je le trouve magnifique mais je ne l’aime pas. Il est trop serré sur le haut pour y glisser un bouquet. Alors je vais le vendre comme ça, quand je serai morte, mes enfants ne se battront pas pour l’avoir(rires)."

Ils ont l’œil et la connaissance

Damien lui, n’est pas passé inaperçu avec son tableau."J’ai racheté une maison meublée. Il y avait ce tableau alors je me suis dit: Pourquoi le faire expertiser à Temploux?"Aurore Morisse n’a pas hésité une seconde: il ne s’agit pas d’une huile sur toile mais d’une reproduction d’un musée pour l’afficher à la maison. C’est, comme elle l’a expliqué, un cas d’école."Son estimation, pour ce tableau purement décoratif, c’est 150 €. Je ne m’attendais ni à plus, ni à moins. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ce qui est certain, c’est que ça ne rentre pas dans ma déco(rires)."

Enfin, Cyril et Claire, d’Eghezée, pour leur peinture datant du XIXe siècle, ont fait mouche auprès de l’équipe."Nous n’avons pas reçu d’estimation mais Aurore Morisse nous propose de la recontacter pour la rencontrer."Bientôt une affaire conclue?