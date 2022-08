Place Maurice Servais: un mois de travaux supplémentaire

Sentiment partagé dans le quartier. Des riverains qui scrutent l’avancement des travaux craignent que ceux-ci ne s’éternisent.

"Aujourd’hui, il y avait deux ouvriers pour poser les pavés, embraye notre interlocuteur.Je ne dis pas qu’ils ne travaillent pas mais quand on voit la surface à couvrir… Ces deux-là vont rêver de pavés pendant longtemps."

Au rythme qui serait trop peu soutenu selon certains, s’ajoutent des dysfonctionnements."C’est bourré de malfaçons", exulte le commerçant, les yeux sur le chantier. Il évoque un problème d’égouttage qui génère d’importantes flaques d’eau.

L’échevin en charge des voiries, Luc Gennart (MR), confirme."Le problème a effectivement été identifié et il sera réparéavant la réception", assure-t-il. Quant au manque d’effectifs, il est conjoncturel, poursuit le mandataire."Le métier de paveurs est un travail pointu qui doit être bien fait. Et on en trouve de moins en moins."L’entrepreneur a cependant fait savoir à la Ville qu’ils renforceraient les équipes dans les semaines à venir. Malheureusement, cela ne suffira pas pour tenir les délais prévus.

Les élus namurois espéraient inaugurer la nouvelle place Maurice Servais en fanfare durant le week-end des Fêtes de Wallonie."Il faudra compter un mois de plus. La fin est prévue pour la mi-octobre. Mais dans le contexte actuel de pénurie des matériaux, je ne connais personne qui est à jour dans son chantier", souligne Luc Gennart, insistant sur le sérieux de l’entreprise.

Riverains et commerçants devront donc encore mordre sur leur chique avant de vivre des jours qui s’annoncent meilleurs. Beaucoup en sont encore convaincus:"Ces travaux sont un mal pour un bien."