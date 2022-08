Les Médiévales de Beauraing reviennent de loin

Les Médiévales beaurinoises étaient en pause depuis 2019. La crise sanitaire est passée par là. Il y a eu également l’épisode de la tornade. Ces événements sont à oublier au plus vite. C’est l’envie des organisateurs de cette nouvelle édition. Pour y parvenir, l’Office du Tourisme entouré par différents partenaires dont le centre culturel et la Ville de Beauraing ont prévu un programme qui devrait ravir les amateurs des chevaliers et compagnie. L’événement se déroulera les 3 et 4 septembre.