Au service bâtiment, Manon et Clément ont repeint les nouvelles portes de l’école d’Hermeton. À l’Office du tourisme, Cléa et Victor ont entretenu les sentiers touristiques et fabriqué les plaquettes signalétiques.

Au CPAS, Clarisse et Marika ont travaillé à la boutique de seconde main la Halle aux fringues et donné un précieux coup de main lors de la braderie.

Nouveauté cette année, Sarah, Mathys et Céline sont venus en aide aux aînés de la commune pour différents petits travaux (jardinage, peinture, rangement d’un abri de jardin). Le projet a été initié par le Plan de cohésion sociale avec pour objectif de favoriser les liens intergénérationnels mais également de lutter contre la solitude, détectée chez de nombreuses personnes âgées. Vu l’énorme succès du projet, il est fort probable que ce service d’aide et de soutien aux aînés soit reconduit d’année en année.