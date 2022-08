Vresse-sur-Semois: les métiers du bois et les tracteurs à l’honneur

Cette édition 2022 marquera un tournant dans l’avenir de la fête du bois. Après deux années sabbatiques dues à la crise sanitaire, l’événement devenu incontournable dans la région, a repris ses droits. Si le SI l’Enclave est toujours de la partie, la Jeunesse de Sugny participe également à l’organisation.

Même s’il était toujours présent, André Pirson a décidé de faire un pas de côté et de ne plus participer comme candidat.

Un premier podium pour Nicolas Pirson

Cette année, neuf candidats se sont affrontés tout au long des huit épreuves que compte le concours: épreuve composée, vitesse machine, scie à main, hache horizontale, rondelles empilées, passe-partout, adresse à la tronçonneuse et hache verticale. Pour les candidats, chaque épreuve est un nouveau défi à relever et demande énormément de concentration. Les frères Rensonnet (Thomas et Sébastien) se sont particulièrement distingués cette année en remportant six des huit épreuves. C’est donc tout naturellement que nous les retrouvons sur les premières marches du podium. Thomas remporte le concours avec 5692 points. Derrière lui nous retrouvons son frère Sébastien (5618 points). Un local de l’étape, Nicolas Pirson, termine à la troisième place avec 5241 points.

C’est la première fois qu’il termine sur le podium à Sugny. Félicitations à lui! Les autres candidats sont également très méritants. Les voici dans l’ordre de classement: Alexandre Albert (5116 points), Pascal Schmitz (4716 points), Dany Gilquin (4444 points), Allan Collin (3847 points), Ludo Bastin (2822 points) et Olivier Tournode (1833 points).

Pour ce qui est du concours de sculpture à la tronçonneuse, on prend les mêmes et on recommence. Le jury composé de visiteurs a décerné la palme d’or à Thomas Rensonnet pour son aigle. À la deuxième place, on retrouve Sébastien Rensonnet qui a sculpté un sapin et une hache et à la troisième place Nicolas Pirson pour sa girafe.

Au terme des concours, toutes les œuvres réalisées par les bûcherons ont été vendues. Deux autres sculptures ont été mises à prix. La première, réalisée par Dirk Van Der Borght représentant le cœur du Télévie, a été vendue au profit de la recherche contre le cancer. La seconde, réalisée par l’Italien William Rossi a été vendue au profit de l’AEC (Aide aux enfants cancéreux).

Concours de minibûcherons

De nombreux enfants ont participé au concours de minibûcherons organisé par Sam. Quatre épreuves attendaient les participants: déplacer un tas de bûches d’un gabarit vers un autre en un minimum de temps, lancer un maximum de rondelles dans le sceau, scier des rondelles à la main, empiler un maximum de rondelles en un temps imparti.

En fonction de la catégorie d’âge, une difficulté était ajoutée à l’épreuve. Pour les classements, on a bien sûr tenu compte des catégories d’âge et du fait que ce soit une fille ou un garçon. Tous les participants ont été récompensés et les meilleurs ont reçu un cadeau supplémentaire.

Rassemblement de vieux tracteurs

Les participants au concours de mini-bûcherons

Quarante-huit tracteurs ont participé à la concentration organisée par André Nicolas (Dédé). " Les tracteurs sont exposés durant toute la journée. Une randonnée d’une quinzaine de kilomètres est effectuée à travers les trois villages de l’Enclave avec un arrêt pour prendre l’apéro à Bagimont. La plupart des participants sont du village et quasi tous les tracteurs sont encore en fonction ».

Les artistes, les artisans du bois et les Vikings

Plusieurs artistes et artisans étaient présents sur le site pour présenter leurs réalisations et partager leur savoir-faire avec le public. On pouvait y découvrir des jouets en bois, des bijoux, des objets utiles ou de décoration ainsi que des paniers en osier. Comme chaque année, les membres de la troupe « Felag Ofardig Ducka » nous faisaient découvrir la reconstitution d’un camp de Vikings.