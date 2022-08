Trompé, il frappe sa compagne: 2 ans

il a"bousculé"sa compagne ainsi que sa maman, au domicile de cette dernière.

Le 11 août, il aurait brandi un bâton devant le véhicule de sa femme afin de l’empêcher de démarrer. Néanmoins, le fait le plus grave se déroule le 6 mars 2022, à Mettet. De retour du carnaval où elle s’est rendue seule, la jeune femme s’endort dans le canapé. Là, le prévenu intercepte un message sur son portable et comprend qu’elle l’a trompée. Il la gifle violemment. Il l’aurait aussi menacée de pendaison et de séquestration.

«Couple toxique»

Lors de l’instruction d’audience, l’homme reconnaît les faits. La plupart du temps, cela se passe lorsqu’il a trop bu. Mais il estime ne pas être le seul en tort. De fait, comme l’explique son avocat, c’est un couple toxique"qui évolue dans une dynamique négative." Tous deux boivent et finissent par se disputer. Pour sa part, le Ministère public estime que le prévenu à la fâcheuse tendance de se victimiser."Il ne veut pas assumer. C’est de la violence psychologique, puis physique, avec une gradation." À cela s’ajoute un grave problème d’alcoolisme. Au vu de ses antécédents (8 mois pour coups et blessures en 2016 et 2 ans pour des faits similaires en février 2021 commis sur une autre compagne), le parquet a requis deux ans. La défense le reconnaît. Les faits évoqués sont impardonnables. Mais, outre la toxicité du couple, le conseil pointe du doigt cette propension qu’a la victime à mentir. Dans ce contexte, le conseil a demandé le sursis probatoire et s’engage dans un suivi thérapeutique pour lutter contre ses assuétudes et la violence. Une demande entendue. Le prévenu écope de 2 ans avec sursis probatoire d’une durée de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive.