Poursuivis pour vols d’alcool, de vélos et de voitures

Il est 4 heures du matin. L’alarme se met en route dès qu’ils pénètrent dans le magasin. Le temps de faire leurs courses, la police est sur place et voit le jeune embarquer dans une voiture tandis que son compagnon est immédiatement intercepté. La course-poursuite est de courte durée. Coincé dans un cul-de-sac, le jeune plante le véhicule dans le fossé. Là, il s’enfuit et parvient encore à pénétrer dans une maison pour prendre un sac contenant un GSM et les clés d’une VW Golf qu’il s’empresse de voler.

Ironie du sort, le premier véhicule dans lequel il embarque (une Citroën C4) a été volé à Namur dans la nuit du 30 au 31 janvier. Soit une semaine avant qu’il en prenne possession chez un gars de Charleroi. Il le reconnaît: le vendeur en question a l’habitude d’avoir ce genre de véhicules (NDLR: volés). Quand on lui demande s’il savait que la C4 avait une origine douteuse, il répond d’ailleurs par l’affirmative.

Simple recel?

Et cela se confirme par ses propos: " Je l’ai achetée contre de l’argent et des stups". Une pratique qu’on ne voit guère d’application chez les concessionnaires agréés. En attendant, il est poursuivi pour vol de véhicule, ou, à tout le moins pour recel. Il doit aussi répondre de vol simple (les vélos) et vols qualifiés (le night shop et la Golf). Et, au vu de ses antécédents spécifiques, le parquet requiert à son encontre trois ans ferme.

Pour la Citroën, la défense du jeune estime ne pas être dans un cas de vol. Des traces d’ADN appartenant à un mineur d’âge et les empreintes d’une deuxième personne ont été relevées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule. Il y a donc un doute pour son client quant au vol. Pour le reste, le conseil du prévenu estime qu’il n’y a eu aucune atteinte aux personnes.

Le comportement de son client s’explique:"Il venait d’être condamné à 30 mois par le tribunal d’Anvers. Il savait que sa peine allait tomber." Bref, sans perceptive, il a commencé à boire et prendre des stups. La suite est connue. La défense souhaite une peine inférieure à celle demandée par le parquet. Il demande aussi qu’une partie soit assortie d’un sursis probatoire. Jugement le 5 septembre.