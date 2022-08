En 2020, lors du premier confinement, le musée Rops s’était tourné vers le mentaliste Benjamin Ghislain pour faire vivre les œuvres de l’artiste namurois à distance, de manière décalée. De cette expérience virtuelle, d’une vingtaine de minutes, est finalement né un spectacle en présentiel d’une heure. Celui-ci a été présenté une première fois en juin dernier. Il sera à nouveau joué, pour une date unique, le 28 août de 14 heures à 15 heures.

"Toute cette expérience a été pour moi une manière de découvrir les oeuvres de Rops. En préparant ce spectacle, j’ai surtout apprécié chercher et trouver des liens, des ponts, entre l’univers du mentalisme et celui de Félicien Rops", explique Benjamin Ghislain. Si le spectacle dépeint à grands traits Rops et son œuvre, il se consacre plus spécifiquement à la série desDames au pantin."C’est une série emblématique, explique Valérie Menten, du Musée Félicien Rops. Il y en a quatre. Elles sont représentatives de son œuvre dans le courant du symbolisme."

Tout au long de ce spectacle participatif, Benjamin Ghislain montrera à l’aide de techniques de mentalisme à quel point nos choix, nos émotions et nos sentiments peuvent être influencés. Le tout se veut ludique, pensé pour tous les âges, et avec une bonne dose d’informations sur l’artiste namurois.

En parallèle de cette expérience inhabituelle, Benjamin Ghislain a monté un nouveau spectacle basé sur les biais cognitifs,"et tous les tours que notre cerveau peut nous jouer."Intitulé ExperiMENTAL, celui-ci sera joué au Trocadéro, à Liège, le 25 novembre prochain.

Un autre regard sur Félicien Rops avec Benjamin Ghislain – Mentaliste. Le 28 août de 14h à 15 heures.

Réservation: 081 776755 ou info@museerops.be

Prix: 10 €/5 € (-12 ans), comprenant l‘accès à l’exposition permanente et à l’exposition temporaire du Musée Rops.