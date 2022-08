Michel Ocelot, invité d'honneur du FIFF à Namur

Au programme du FIFF Campus, des ateliers techniques et citoyens seront proposés aux jeunes. L’auteur d’animation français rencontrera le public scolaire et présentera son dernier film.

Parmi ses œuvres les plus célèbres: "Kirikou et la Sorcière", "Azur et Asmar" ou encore "Dilli à Paris". Elles sont directement inspirées par la multitude d’images qu’il a engrangées lors de son enfance à Conakry en Guinée, son passage à Angers, ses études à Los Angeles et son arrivée à Paris. Le Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF), présentera une centaine de films issus des quatre coins de la francophonie.