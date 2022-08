L’église Saint-Barthélemy se souvient de Julos Beaucarne

Réalisée par UCLouvain Culture et diffusée par la Bibliothèque Centrale du Brabant-Wallon, en partenariat avec la Fondation Julos Beaucarne, cette expo est née à Louvain-la-Neuve, au Forum des Halles, quelques mois avant le décès de l’artiste (qui n’a jamais eu l’occasion de la découvrir). Elle s’est ensuite déplacée du côté de Beauvechain (où est mort le poète, le 18 septembre 2021, à l’âge de 85 ans), avant de revenir à Louvain-la-Neuve, pour finalement se diriger vers Nivelles et atterrir aujourd’hui à Ernage.

"La première édition au Forum des Halles était bien plus complète qu’ici", se rappelle Jean-Louis Luxen, président de la fabrique d’église d’Ernage."Il y avait notamment une reconstitution avec de nombreux objets."Au sein de l’église Saint-Barthélemy, on retrouve tout de même cinq panneaux lumineux, d’un rouge prédominant, qui égaient le lieu. Sur ces panneaux recto-verso, on découvre des photos, quelques paragraphes explicatifs, mais aussi et surtout, les textes de Julos Beaucarne."Chaque côté aborde un thème particulier, présentant l’artiste sous différents angles: l’homme de lettres, ‘’l’obsédé textuel’’ comme il aimait s’appeler, le défenseur du Wallon (d’Écaussines, d’où il était originaire) et de sa P’tite Gayole, le chanteur engagé et l’amoureux de la nature."Outre ces panneaux, un concert du musicien, datant de 1983, est diffusé sur un écran de télévision. De plus, quelques archives du passage de Julos à Ernage sont exposées par le Groupe "Expressions" de l’ASBL Ernage Animation, qui a organisé ce rendez-vous.

Du 19 août au 4 septembre: exposition gratuite. Accessible le vendredi 19 de 18h à 20h, le samedi 20 de 10h à 18h, dimanches 21 et 28 août et 4 septembre de 12h à 18h. Des permanences seront assurées par des Ernageois. Le public sera également invité à compléter un carnet d’hommage, qui sera envoyé aux deux fils de Julos Beaucarne. À la fin de l’exposition, un paquet de graines de tournesol sera offert aux visiteurs. Un geste symbolique, qui rappelle celui que l’artiste avait à la fin de ses concerts.