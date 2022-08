À la fois underground et champêtre

Mélange d’improbables looks et de bonne franquette. Une partie du secret de la réussite de Metal Méan. Avec de nombreux bénévoles ne faisant pas partie de cet univers, mais qui s’activent avec délectation. Festival dans les « pâchis », sans dérive dans les prix. L’ASBL y veille. La chope, c’est à 2,50 €. Les burgers et autres nourritures ? Elle s’accorde avec les opérateurs horeca sur des tarifs raisonnables et prend sa marge. Le camping ? Gratuit. Le parking aussi.