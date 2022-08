Trois semaines de concerts aux États-Unis pour le plus américain des Dinantais

À 15 ans, le Dinantais devient un "minstrel", un troubadour qui colporte son amour des racines. Pour une pige à la guitare au sein des Serpents Noirs d’abord. Au sein de diverses formations qui ont écumé les podiums, ensuite: tantôt country avec Country Cooking, tantôt rock’n’roll avec Smooth & the Bully Boys. C’est aujourd’hui en solo qu’il trace sa route, sous le nom de John Mary Go Round, son alter ego scénique. Ce personnage showman et authentique, il l’emmènera sur les routes des États-Unis durant un périple de trois semaines."Ça fait trois ans que je n’y ai pas mis les pieds à cause de ce foutu Covid. Les choses ont sûrement beaucoup changé mais pas les amis que j’ai là-bas", dit-il, impatient de sillonner le pays et d’enquiller les "gigs".

Top départ en Géorgie le 10 septembre. Suivront le Tennessee, le Missouri et Saint-Louis, la ville de Chuck Berry, l’Illinois et la Caroline du Sud."Je suis un peu stressé parce que je vais jouer dans de nouveaux endroits", confesse-t-il.

Un voyage les mains dans les poches

Sur place, Michel Brasseur avancera les mains dans les poches ou presque. Un "confort" qu’il doit à la force des relations qu’il a tissées avec les locaux, dont Walt Richards, leader du groupe Psycho DeVilles."On s’est rencontrés en 2012 alors qu’il faisait une tournée au Luxembourg. J’avais prêté du matos et trouvé quelques dates. Et puis il a proposé que l’on parte en tournée aux États-Unis avec lui",raconte l’artiste dinantais. Malgré les 8000 kilomètres qui les séparent, les deux hommes se complètent. Walt Richards et Michel Brasseur apprécient les mêmes instruments et lorsque l’un est chez l’autre, ils s’échangent guitares et amplis."Comme ça, je suis sûr d’avoir mon son", lâche notre interlocuteur. Michel peut dès lors envisager cette série de concerts avec sérénité.

Quant à la perspective d’être le "petitbelge" dans le berceau du blues, cela ne suscite aucune appréhension dans le chef du musicien chevronné."Ils sont plutôt “friendly”. Ça me fait penser à nous, les francophones, quand on entend Jane Birkin parler français. Oui, elle a un accent de merde mais c’est tellement charmant. Et puis je peux faire tous les efforts du monde, je ne parlerai jamais comme un Américain."