Namur: le confinement sublimé par la photographie et la poésie

L’expoUne Seconde d’éternitéprésentée par Philippe et Anne à déjà voyagé à Liège, Arbre Profondeville et Gembloux. Elle évoque les trois premiers mois du confinement Covid au printemps 2020, on plonge dans l’intimité d’un couple redécouvrant avec émotion toute la beauté et la magie d’un quotidien éclaboussé de soleil durant ce contexte si particulier.

L’expo est à voir jusqu’au 28 août du mardi au dimanche pendant les heures d’ouvertures de l’Arsène Café. "Nous serons présents ce mercredi 17 et ce samedi 20/8 de 16h30 à 19h pour y rencontrer les visiteurs et commenter cette exposition en binôme.", précise Philippe Depireux.