Metal Méan entre dans la légende

Le jour J, ce sera samedi, avec des têtes d’affiches comme "Dark Angel" ou "Demolition Hammer" (traduction: ange noir et marteau démolisseur), deux groupes américains. De vieux de la vieille, ils ont été fondés dans les années quatre-vingt du siècle dernier.

Le "heavy metal", un style sans concession, ça décoiffe. Mais comme à chaque édition, y compris pour la dernière, la veille du déferlement métallique, vendredi soir, les moins branchés par rapport à cette niche musicale et à son univers souvent délicieusement sinistre, du "brutal trash" au "black metal" en passant par le "devil metal", auront droit à des groupes plus sages, de "covers". Au programme notamment: des titres de Muse par "Museum". C’est nettement plus "soft" et davantage adapté à des habitants du coin qui participent ainsi à une grande fête, plutôt "bon enfant", du début jusqu’à la fin. C’est (on dira bientôt "ce fut") le secret de la réussite de Metal Méan: des bénévoles pas du tout branchés dans ce style en appui d’un groupe d’organisateurs métalleux aussi pointus que passionnés. Mais ces derniers, rassemblés dans une ASBL, fatiguent. Ils avaient déjà annoncé la fin du festival pour 2020. Mais le Covid est passé par là. Des contrats signés pour cette édition avortée par la pandémie ont été honorés en 2021 (et ça a bien marché).

D’ici quelques heures, sans plus aucune restriction sanitaire, la "der des ders" pourra se tenir en présence de festivaliers étrangers (ce qui était sinon impossible, très compliqué l’an passé), dans une ambiance redevenue normale. C’est beaucoup mieux avant d’entrer dans la légende, car Méan a et conservera une sacrée réputation dans le petit monde du métal et de sa culture "underground" Une réputation internationale.

Pas question de revendre

Pourquoi arrêter alors que de nouveau, l’événement va faire le plein? L’ASBL est composée de neuf membres très actifs. Ils travaillent toute l’année pour le festival. Parmi eux, Georges Laforêt. Comitard métalleux depuis pratiquement le début. Dès la troisième édition, il a pris des responsabilités, non sans avoir auparavant déjà donné des coups de main.

Il nous explique la difficulté de porter un tel événement, surtout en matière de stress. Les enjeux, y compris financiers, sont énormes. Une édition, c’est 150000 euros de budget. Il faut gérer les artistes, aller les chercher à l’aéroport, les loger, les nourrir. Si l’ambiance du festival est très cool, les organisateurs, eux, doivent retenir leur souffle jusqu’à la fin, en espérant que tout se passe bien. Tout s’est toujours bien passé, sauf une tornade lors de la deuxième édition. Le festival avait été écourté. Il y a également eu l’épisode traumatisant du Covid. Mais globalement, ce fut un grand succès. Des 150 à 200 festivaliers des origines, on est passé à un événement d’envergure. Mais tout a une fin, on y est.

Ce sera véritablement la toute dernière édition, ce week-end. Dixit Georges Laforêt,"on ne voulait pas revendre, comme cela nous a été proposé. On n’a pas donné suite".

Dimanche vers 13h, ce sera fini. La campagne de Méan redeviendra à 100% le domaine des vaches.