Le festival Orferidis de retour à Dinant et Houyet

Le projet a pour objet d’amener la musique et la culture classiques en milieu rural, à bas prix. La volonté est de rendre accessible à tous des activités réputées, à tort, élitistes. La rencontre lors du verre de l’amitié offert après le concert permet également de tisser des liens sociaux.

II tient à cœur aux organisateurs d’ouvrir des lieux non directement adaptés aux concerts (trois églises différentes) et de les faire vivre en accueillant des artistes régionaux, nationaux ou internationaux. En plus de cette approche accessible et familiale de la musique classique, le public plus lointain découvrira un territoire où promenades et escalade de rochers peuvent se combiner avec visites de lieux emblématiques et gastronomie.

Un projet avec les écoles des villages

Cette année, forts de deux expériences précédentes, on prévoit un projet éducatif à long terme, incluant toutes les écoles des trois villages où Orferidis est actif. Cheffe de chœur et chanteuse, Florence Huby est intervenue dans les écoles, de même que la chanteuse Sophie Luzé, afin de préparer un concert qui sera entièrement consacré aux enfants, le samedi 27 août, à 11h en l’église d’Hulsonniaux. Les enfants seront accompagnés par un orgue de barbarie dans un programme de chansons françaises. C’est gratuit, mais la réservation est souhaitée.

Le festival a pour ligne de conduite la voix (Orphée) dans toutes ses couleurs (iridis, arc-en-ciel en latin). II propose des concerts de musique classique et également des échappées vers la comédie musicale, les musiques du monde, le jazz, la variété…

Des comédiens et récitants s’y associent parfois par le dialogue et l’illustration poétique. Le festival offre ainsi un portrait complet de l’instrument polymorphe qu’est la voix.

Pas mal de partenaires portent le projet avec I' ASBL Orferidis: le Centre Culturel de Dinant, les fabriques d’église de Falmignoul et Hulsonniaux, le conseil paroissial des trois villages, l’Unité pastorale de Falmignoul, Falmagne, Hulsonniaux et Mesnil-Saint-Blaise, la Loterie nationale, la Province de Namur, les Communes de Houyet et Dinant, la Fondation Roi Baudouin, les tournées Art et vie et Musiq 3.

info@orferidis.be www.orferidis.be 0478 32 19 70 et 0478 55 68 48