Du vendredi 19 à 18h au samedi 20 août 2022 à 6h, la circulation des véhicules sera interdite: rue Visart de Bocarmé, entre la chaussée de Nivelles et la place Jacques Madelin; rue Arsène Grosjean; rue Lieutenant-colonel Maniette; rue Saint-Fargeau Ponthierry; rue Sainte-Wivinne; rue Saint-Antoine; rue Commandant Materne; rue du Hierdau, entre les rues de la Vannerie et Pachi Zabette; rue des Tombales, entre les rues des Fosses et du Saucy; route de Spy, entre les rues Arsène Grosjean et Bout

du Village; rue des Fosses, excepté accès et sortie parking.

Du samedi 20 à 6h au dimanche 21 août 2022 à 20h, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits: rue Visart de Bocarmé, entre la chaussée de Nivelles et la place Jacques Madelin; rue Arsène Grosjean; rue Lieutenant-colonel Maniette; rue Saint-Fargeau Ponthierry; rue Sainte-Wivinne; rue Saint-Antoine; rue Commandant Materne; rue du Hierdau, entre les rues de la Vannerie et Pachi Zabette; rue des Tombales, entre les rues des Fosses et du Saucy; route de Spy, entre les rues Arsène Grosjean et Bout du Village; rue des Fosses, excepté accès et sortie parking; rue de Geugnet.

Le stationnement des véhicules sera interdit: rue d’Orthey à Suarlée et Temploux; rue des Trappes; rue Capitaine Aviateur Jacquet à Suarlée.

La circulation des véhicules sera interdite rue d’Orthey, entre la rue Roger Carlier à Suarlée et la chaussée de Nivelles, et dans ce sens.

Une interdiction de tourner à droite sera instaurée au débouché du chemin des Loriots et de la rue Capitaine Aviateur Jacquet à Suarlée sur la rue d’Orthey (excepté TEC);

La circulation des véhicules (excepté ceux autorisés) et le stationnement des véhicules (côté droit au départ de la rue d’Orthey) seront interdits à Suarlée: rue Roger Carlier; rue de Zualart; rue Philippot; rue de la Grotte.

La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits: rue Sous l’Église (excepté, pour le stationnement, la portion de la rue qui contourne l’église, entre l’entrée dans la prairie derrière le presbytère et la place Madelin); rue de la Grande Sambresse.

Du samedi 20 à 8h au dimanche 21 août 2022 à 6h: route des Isnes, entre la commune de Gembloux et la chaussée de Nivelles et dans ce sens; rue de Rhisnes à Suarlée et Temploux, entre la chaussée de Nivelles et la commune de La Bruyère et dans ce sens.