Avec les Belges d’«Affaire conclue» en «guest stars»

Durant deux ans, simples amateurs de brocante ou chineurs expérimentés ont été bien tristes. Le Covid les ayant éloignés de leur passe-temps favori. Certains ont néanmoins continué d’assouvir leur envie d’objets en épluchant les catalogues des sites de ventes en ligne. D’autres ont salivé devant leur télévision en regardant l’un des programmes phares de France 2 et de la RTBF : Affaire conclue. Pour rappel, des particuliers viennent sur le plateau de l’émission avec un objet, d’abord expertisé puis proposé à des acheteurs professionnels. Ceux-ci se lancent alors dans un combat aux enchères pour obtenir le précieux objet. Le concept a fait mouche auprès du grand public. Au point de rayonner jusque dans les allées de la plus grande brocante d’Europe ? Sans doute mais pas seulement. « Cette année, on a reçu énormément de messages de gens impatients de venir à Temploux. Mais on explique plutôt cela parce que l’événement n’a pas eu lieu ces deux dernières années. On sent le manque », explique Isabelle Beudels, l’une des organisatrices.