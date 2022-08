Anne-Marie Gaignard, cancre devenue pédagogue: «J’ai transformé la grammaire en conte de fées pour enfants et moi-même»

C’est vrai, c’est inédit. J’avais peur d’ouvrir une BD. Pour quelqu’un de dysorthographique – je suis une ancienne mauvaise en lecture et en orthographe –, la BD, c’est carré. Il faut la lire dans un sens et pas l’autre, sous peine de ne pas comprendre. Encore, aujourd’hui! Même pour lire Zazie, il faut que je m’accroche, ce n’est pas évident. Ça marque: un apprentissage raté, y’en a pour toute la vie!

Cette dysorthographie, vous vous en êtes sortie il y a quelques années. Une méthode a suivi, qui a fait ses preuves.

Il me faut 14 heures pour remettre un élève sur les rails. Depuis 18 ans, je suis mécanicienne, je répare les mots et les usages. Zazie fait partie des moyens pour remonter le capital mots qu’un élève doit maîtriser à la sortie des primaires. En France, on parle de 18000 mots mais force est de constater qu’il est estimé qu’en moyenne les élèves n’en ont intégré que la moitié!

Il y a dans Zazie des mots qui ont pignon sur rue mais aussi d’autres comme drakkar. Il fait partie du capital?

Ce capital reste quelque chose d’abstrait. Il n’y a pas de liste. Mais intégrer un mot comme drakkar permettait d’introduire une page d’évasion, d’aventure, au-delà du monde scolaire.

Votre scolarité fut donc un enfer?

J’écrivais comme j’entendais, je ne m’en rendais pas compte. Je ne savais pas lire, j’ânonnais. J’écrivais "bonne anniversaire", "saldo" au lieu de "salle d’eau". Mais quand l’institutrice posait les yeux sur mon travail… On disait que je ne m’étais pas relue, alors que je l’avais sans doute fait bien plus que les autres.

Soixante ans plus tard, on y est toujours. Des étudiants qui vont passer le bac rencontrent de nombreuses difficultés.

©Gaignard/Derache/Gao chez Le Robert

Votre difficulté a eu un impact sur votre santé?

J’allais en crever, la honte me détruisait. J’étais au stade de l’anorexie mentale. Chaque nuit, je ne trouvais pas le sommeil, il me fallait un miracle. Je voulais m’enterrer dans le jardin, ne sortir que la nuit quand personne ne pourrait me voir. Aujourd’hui, on a mis un mot sur ça: la phobie scolaire. Mais à l’époque… Je suis tombée malade à me penser nulle. La seule matière dans laquelle j’étais bonne, c’était le sport. Ma seule médaille. Quand arrivait le bulletin qui n’était pas terrible, en mode "peut mieux faire", ma mère le mettait dans une enveloppe et disait: “Je l’ouvrirai à notre retour, sinon ça va nous gâcher nos vacances. “

Après l’école, je suis devenue commerciale. J’étais une vendeuse performante mais j’étais obligée de faire relire mes courriers. J’allais en dépérissant. J’ai eu un déclic lors d’une nouvelle hospitalisation. Le psy m’a dit: “Si vous ne vous faites pas une promesse pour vivre, vous mourrez dans les 24 heures!”

Et?

J’avais 34 ans. J’ai sorti tous mes cahiers de la CP (cours préparatoires) à la terminale. Je les ai éclatés sur un tableau et j’ai transformé la grammaire en conte de fées pour enfants et, avant tout, pour moi-même. J’ai tout mis sur des milliers de cassettes. J’écrivais doucement tous ces mots bizarres et je mettais un petit trait sous les subtilités qui me posaient problème. J’ai compris notamment le rôle d’être et avoir. Ils mènent la danse et j’en ai fait les rois de ma première histoire.

Après transcription, vient inévitablement aussi l’étape de la relecture.

Oui et j’ai changé le mode de fonctionnement qu’on nous inculque. Quand vous écrivez, vous allez de gauche à droite, vous encoder. Puis on décode. Vient ensuite le balayage, on monte en puissance, on comprend ce qu’on écrit. C’est là qu’intervient la relecture. En relisant de gauche à droite, vous ne trouverez pas forcément vos erreurs car, en écrivant, vous avez mémorisé pour quelques minutes votre phrase. Pour ne rien laisser derrière nous, je procède à l’envers. Du point, je remonte à la majuscule.

Vous donnez des cours mais vous avez également sorti différents livres. Des histoires illustrées.

L’histoire de ma vie fut numéro 1 des ventes. J’accédais au bonheur.

©Gaignard/Derache/Gao chez Le Robert

Vient donc le tour de Zazie sans fautes. Une mademoiselle qui, elle, sait tout!

Oui, mais elle n’est pas chiante. C’était là tout le défi, il fallait doser son caractère pour qu’elle soit suffisamment sympathique. Ce n’est pas qu’une Madame-Je-Sais-Tout, l’histoire est différente, elle veut aider ses camarades.

Dans la tâche, vous avez été épaulée par le scénariste Jérôme Derache, qui a initié le projet.

Lui, il est top! Nous avons passé des heures au téléphone pour imaginer des histoires. Nous étions complémentaires, avec Gao le dessinateur. Une belle équipe de choc. Jérôme et Gao assurent dans leur manière de faire passer les règles et les astuces. Un trio infernal.

©Gaignard/Derache/Gao chez Le Robert

Des images et des métaphores, vous en utilisiez déjà. En BD, l’aspect graphique est encore plus imparable.

Utiliser des images, c’est important dans la boîte à outils qui permettra à chaque enfant d’atteindre le capital de 18000 mots prévu par l’Éducation Nationale. Raconter des histoires, ça aide. Je donne des idées mais je dis aussi à mes élèves: “Cherche, toi, comment tu vas t’aider toute la vie.” Ça doit passer par les mains.

En BD, on a le visuel, le son (avec des mots mis en gras, des onomatopées). Les différentes mémoires entrent en jeude manière à ce que chacun s’y retrouve?

Oui, on entend, on voit, on fait, c’est ça. Personne n’est oublié.

Votre méthode a failli intégrer le programme de l’Éducation nationale française, c’est vrai?

Cinq ministres l’ont vue et tous ont adoré. Jack Lang m’a accompagnée à tous les rendez-vous visant à présenter ma méthode aux différentes instances décisionnelles. Rien n’a changé. C’est la honte! C’est à croire qu’on préfère que les choses restent en l’état. Pour moi, c’est un scandale, cette non-assistance, c’est aussi grave que l’affaire du sang contaminé. On préfère continuer à laisser dire “tu n’as pas appris ta leçon” plutôt que de trouver d’autres solutions.

©Gaignard/Derache/Gao chez Le Robert

Des séances de dédicaces sont-elles prévues avec Zazie?

Oui, mais pas tout de suite, je commencerai début octobre. J’aime laisser la rentrée de septembre se faire et arriver après les vacances de Toussaint, quand les premières alertes sont là dans le bulletin. Souvent, c’est à ce moment-là que ma boîte mail est prise d’assaut. Avec des messages intitulés "sauvez mon fils". C’est l’horreur. C’est une mission que je fais avec dévouement, un sacerdoce.

Je n’aime pas le mot "faute", je préfère parler d’erreur. Faute, ça sonne comme un péché. Vais-je aller en enfer? Je n’ai pas que des enfants, j’ai aussi des adolescents, des adultes. Des gens brillants, souvent, qui se font refuser à l’embauche sur base d’une foutue lettre de motivation. Si vous faites des erreurs dans un devis pour les fournisseurs, les clients, vont-ils vous faire confiance pour le reste? Lors d’une séance de dédicaces après une dédicace, je me suis un jour retrouvé face à un homme, chef d’entreprise, qui avait suivi mes 14 heures de cours.Dans ses mains, il tenait La revanche des nuls en orthographe. Il m’a dit qu’il avait lu mon bouquin et compté le nombre de fautes qu’il aurait faites sans moi! Il était à 74280.

Puis, il y a ma centenaire! Ma plus vieille cliente. Elle avait 92 ans quand elle m’a contactée. Elle ne voulait pas mourir sans avoir eu l’opportunité de se corriger. Son mari était un ancien instituteur, très à cheval sur l’orthographe. C’était une souffrance pour elle. J’ai fait 1000 km pour la rejoindre, elle m’a hébergée, chouchoutée.

J’ai une histoire particulière avec la Belgique, notamment via l’éditeur De Boeck-Duculot qui édite mes livres de coaching pour adultes, là où Le Robert édite mes livres pour enfants. On peut faire ça en famille!

La suite?

Elle s’écrit avec trois petits points. Il y a beaucoup de travail mais nous avons une bonne idée.

Cet album a quand même eu un parcours assez incroyable. Il a été signé chez un autre éditeur, avant que Le Robert ne s’y oppose, une clause vous empêchant d’aller chez un concurrent. Le Robert ne voulait pas pourtant autant faire de BD. Mais le premier éditeur, qui aurait pu être dégoûté, l’a convaincu que c’était un projet en or.

Oui, s’il n’y avait pas eu cette histoire avec un autre éditeur, Zazie ne serait pas née. Mais je me dis qu’il n’y a pas de hasard. Quand nous avons appris la nouvelle, nous étions en vrac, les rêves cassés. Je suis heureuse que ça se soit si bien terminé. L’album est en réimpression, nous atteignons les 30000 exemplaires.