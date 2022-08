Yvoir-Anhée: cinq concerts du choeur Dzvinha

Mercredi à 20h dans l’église St-Éloi, à Yvoir. Jeudi à 20h, dans l’église St-Michel à Gerpinnes. Vendredi à 20h, le groupe sera accueilli à l’église St-Loup de Namur. Samedi à 20h, les choristes rejoindront l’église abbatiale St-Pierre à Hastière. Et le dimanche à 17h, ils se produiront dans l’église St-Remacle, à Marche. La participation est libre et l’argent récolté est destiné à soutenir l’aide humanitaire que le chœur Dzvinha apporte aux réfugiés et aux victimes de la guerre en Ukraine.