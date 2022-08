Warnant (Anhée): La biscuiterie Destrée débarque dans la vallée de la Molignée

Ici, tout semble sorti du passé. " On avait l’idée de faireune biscuiterie à l’ancienne. On aime ce qui est nature, les valeurs authentiques. On a voulu casser les codes de l’alimentaire blanc inox. On a même installé des objets de nos grands-parents...", confie Charlotte, qui a suivi son rêveur de mari dans son projet. C’est elle qui sert derrière le comptoir, à l’arrière duquel se devine le nouvel atelier. " Ce n’était pas prévu, mais un projet pareil, c’est un projet de vie, une belle aventure en couple après 11 ans de vie commune.Il mérite d’être épaulé."

Glaces cookies, spéculoos

Avec l’ouverture de ce commerce, Stephen Destrée prend un virage à 180 degrés. " Je collabore encore plus avec les producteurs de la région. Je prends ma farine à la ferme de Grange à Anhée qui travaille avec un moulin à meule de pierre. En suivant la même recette, le goût est incomparable! Les biscuits sont plus gourmands, plus authentiques."

Outre des biscuits emballés, des cookies moelleux et autres rochers sont proposés en vrac. On peut aussi déguster, sur place, des glaces maison. Certaines au goût de biscuit… évidemment (cookies, spéculoos, etc.). Seuls les bonbons ne sont pas fabriqués là. " Mais on avait envie d’en proposer. Les mokatines et les bonbons au sapin, cela nous rappelle des souvenirs de jeunesse."

Avec ce déménagement, Stephen et son épouse ont fait le grand saut. " On débarque, ce n’est pas évident. Mais les clients sont super-gentils. Ils sont contents pour nous.On ne s’attendait pas à ça. Il y a les touristes, mais surtout les gens du coin. Les habitants d’Anhée et de Warnant nous accueillent comme des cousins. On en a les poils des bras dressés."