Les juges-arbitres et les animateurs se sont aussi dépensés pendant trois jours, devant parfois essuyer des critiques pas toujours justifiées et en tout cas toujours faciles. L’équipe organisatrice de Lesve, bien drillée par Pauline Tarte, a fait un travail remarquable tant dans la préparation que sur le terrain. Le public lui aussi, enthousiaste et déchaîné, s’est abondamment applaudi lors de la remise des prix à l’issue de trois jours fous.