L’école Saint-Perpète pour la justice?

Le projet de l’ère Fournaux n’est plus celui de l’actuelle majorité. Installer le Tremplin à cet endroit, "c’est irréaliste"commente le bourgmestre, Thierry Bodlet. Oublié, le projet à Saint-Perpète, le bâtiment ayant été acquis pour environ 500000 €. Quoi à la place? Le bourgmestre Bodlet (même si c’est du ressort du CPAS, mais on parle de la même majorité) explique qu’il a discuté il y a quelques jours de ce bâtiment avec le procureur du roi de Namur. Du côté de la justice, visiblement, ça cogite. On va finalement conserver une base "sérieuse" à Dinant. L’idée: concentrer ce qui restera dans le "pôle sud" de l’arrondissement judiciaire (de Namur-Dinant) à proximité directe du palais de justice. Dans son annexe actuelle et aussi, pourquoi pas, à Saint-Perpète. L’ancienne école se situe à la rue En Rhée, à quelques dizaines de mètres du palais.

Utilisons le conditionnel dans ce qui pourrait se passer, car les scénarios, ces dernières années, furent multiples. Pour rappel, à un moment, il a été question de construire un nouveau palais de justice, à Bouvignes, les plans étaient faits. Puis on s’est dit (on parle du pouvoir fédéral) qu’un palais de justice flambant neuf à Namur (il est en chantier), ça suffisait.

Un centre de revalidation à Anseremme?

On s’attendait à ne plus voir grand-chose à Dinant. Mais cela ne semble plus le cas, ça se confirme. Rassemblement de services autour de l’actuel palais de justice, en intégrant Saint-Perpète? On verra. Dans ce cadre, on fait quoi des installations judiciaires à l’ancienne caserne d’Anseremme (tribunal de police, tribunal de l’entreprise et justice de paix)? D’après ce qu’il a compris dans une discussion avec le patron de la Justice dans l’arrondissement, dixit le bourgmestre de Dinant, les infrastructures anseremmoises seraient abandonnées au profit d’un regroupement des services au centre-ville. Selon Thierry Bodlet, cela concernerait une septantaine de fonctionnaires.

Bon, et on fait quoi de l’ex école des sous-officiers? Ce n’est pas du ressort communal, pas davantage que la Justice. Mais le mayeur dinantais parle de contacts depuis quelques mois entre la Régie des bâtiments (gestionnaire de l’immobilier étatique) et une ASBL spécialisée dans la revalidation de personnes, en lien avec des sociétés d’assurances. Elle a déjà un centre à la côte belge, elle pourrait en ouvrir un second à Dinant.

Voilà les dernières nouvelles (potentielles, hypothétiques) dans le grand jeu de chaises musicales autour de l’immobilier public dinantais.