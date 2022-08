Samedi, la soirée était spécialement dédiée aux genres hip-hop et rap. Awcarez et Kusek, deux groupes sélectionnés par les jeunes de l’organisation en avril au concours Tremplin, ont performé pour ensuite laisser place à Minno, Uman, et au rappeur James Deano. Ce dernier a sorti son premier single en 2003, alors qu’il avait 23 ans."J’ai commencé comme tout le monde, dans des concerts en maisons de jeunes, en centres culturels, à une époque où le rap était plutôt une musique de niche", présente-t-il. Des festivals organisés par des jeunes, James Deano ne fait quasiment que ça."Ce sont souvent des endroits où les gens viennent pour faire la fête, ils connaissent mes chansons et c’est une chouette ambiance. En général, je commence avec “Squatter les terrasses” et je vois tout de suite si je vais purger la suite. Je commence aussi à savoir ce qui marche, “Les Blancs ne savent pas danser” c’est une cartouche pour équilibrer les morceaux."

Pour l’instant, James Deano travaille sur quelques nouveaux titres, dont un avec le groupe qui le précédait au festival, Minno."C’est un titre funky qui parle de deux mecs en boîte qui ne sont pas censés être là", décrit Minno. Depuis 2015, ce groupe pop urbain et rap, originaire de Tournai, tend à se professionnaliser. Ils ont déjà été jusqu’au Danemark pour un festival."Vendredi on était au Gedinne Summer Festival, c’était une ambiance sauvage. Ici, on est face à un public plus familial".

Scène ouverte et cabaret d’été

La scène du Wead a laissé place dimanche au groupe Fire Wood de la maison des jeunes de Ciney, avec qui le Foyer des Jeunes de Havelange collabore depuis l’année dernière. Ils se sont rencontrés aux cours d’ensemble de la MJ. Le festival leur a offert la chance de jouer 45 minutes, juste avant le cabaret d’été. Une belle vitrine pour ce tout jeune groupe."Ça fait un an qu’on répète ensemble, on essaie de mettre des chansons françaises de style rock et on va tout doucement intégrer des compositions en anglais", explique Baptiste, 17 ans.

À 16h, les 120 jeunes des ateliers musicaux du foyer havelangeois se sont succédé pour animer la scène du Wead. Le public a répondu présent en nombre pour assister au spectacle. Musiciens, chanteurs et danseurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes, le stress parfois accroché au fond des tripes, en témoignent quelques petits oublis de paroles. Le public reprenant de plus belle pour les encourager. Car c’est aussi ça le Wead, donner l’opportunité aux jeunes talents de surpasser leurs peurs.

Dimanche soir, les vainqueurs de la catégorie pop rock du Tremplin organisé par le Foyer des Jeunes se sont produits dans une ambiance éclatante. Il y avait les HB Wankers, prix du jury, et The Broken Stout, prix du public. Le second, originaire de Ciney, a donné son premier concert au complet le 1er avril 2022. Sans rire. Quatre jours plus tard, ils participaient au concours. " On était là pour le plaisir de jouer avant tout et si on était sélectionnés c’était encore mieux", témoigne Victor. Le groupe s’est construit grâce aux scouts de Ciney."Ça fait des années qu’on joue de la guitare ensemble avec Simon. On a découvert notre chanteur à une veillée en 2021. Quand on a entendu Bryan, on s’est retourné et on s’est dit Waw". Un batteur et un pianiste les ont ensuite rejoints. Le Wead était leur premier gros concert. Pour l’occasion, ils ont uniquement présenté leurs compositions, du folk rock, et ont terminé avec la reprise deWagon wheels, leur marque de fabrique. Toujours un succès auprès du fan-club."Nos musiques, c’est de l’introspection, de la protestation, du voyage et de l’amour", résument-ils ensemble. La prochaine étape sera d’enregistrer un single de deux sons d’ici la fin de l’année et de le diffuser sur les plateformes d’écoute.

Le parcours des HB Wankers est sensiblement similaire à celui des Broken Stout. Créé il y a 5 ans, ils sont"une bande de potes du collège d’Auvelais", explique Pablo, guitariste et membre fondateur."On a commencé par des reprises de Muse puis on a écrit quelques compositions. Des membres sont partis, d’autres sont arrivés. Olivia, notre chanteuse, nous a rejoints en février. Elle est incroyable."En 2019, ils avaient déjà tenté leur chance au Tremplin mais n’avaient pas été retenus. La fille de la bande semble avoir fait la différence. Niveau ambiance ce dimanche au Wead, ils n’ont pas été déçus.