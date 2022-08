Le portique du casino pourrait faire son retour à Namur, sur la citadelle

Marquées par le Covid, les dernières années sont loin d’avoir facilité ces recherches. Mais une piste sérieuse se dégage désormais."Oui, nous avons trouvé un endroit, mais nous devons encore obtenir toutes les autorisations", confirmait Evy Lenoir, vice-présidente de l’UAP, ce mardi en début de matinée. À peine quelques heures plus tard, le collège communal namurois validait cette nouvelle implantation sur les hauteurs de la capitale wallonne."L’idée est de l’installer à l’extrémité du chemin empierré qui traverse l’Arboretum", explique Anne Barzin, échevine de la citadelle. Là, le petit pavillon se situera à deux pas du théâtre de verdure et du stade des jeux, deux autres constructions que l’on doit à Georges Hobé."C’est à Namur qu’est sa place. Ça aurait été dommage de le mettre ailleurs, hors de tout contexte. Ici, le lien est très symbolique", relève Evy Lenoir.

Désormais, l’UAP doit encore étoffer le dossier administratif. Pour ce faire, la Ville a offert son soutien."Si tout va bien, nous espérons commencer le chantier au printemps 2023", indique Evy Lenoir, tout en précisant que l’UAP collaborera également avec Prométhéa, une ASBL spécialisée dans le mécénat d’entreprise dans le domaine des arts et du patrimoine. Le remontage du pavillon et sa rénovation, principalement au niveau des boiseries et de la charpente, seront assurés par des bénévoles. Par la suite, la Ville en deviendra propriétaire et en assurera la conservation.

Une exposition aux Archives de l’État

Du côté de l’Union des artisans du patrimoine, on ne manque pas de souligner la qualité de l’édifice."C’est un petit bijou. Tous les métiers sont représentés: maçonnerie, taille de pierre, ferronnerie, zinguerie, menuiserie… On ne s’en rend pas spécialement compte en passant devant, mais tout est d’une finesse rare, chaque élément est détaillé, insiste Evy Lenoir.Quand on pense qu’il s’agissait du pavillon d’entrée, où seul le guichetier était installé, on se rend compte que Georges Hobé était plus qu’un architecte. C’était un véritable urbaniste qui ne s’est pas arrêté à la conception du casino. Il a dessiné tout le paysage urbain de cette zone."

Notons qu’à l’initiative des Archives photographiques namuroises, une exposition consacrée à l’architecte, et plus largement aux grands travaux qui lui ont été confiés à Namur au début du siècle dernier, sera prochainement organisée. Celle-ci sera accessible aux Archives de l’État du 24 août au 19 novembre. L’épi en zinc de la toiture du pavillon du casino, la plaquette d’entrée et une pierre taillée du pilastre y seront notamment visibles.