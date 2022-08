Qui en fait partie? Qui les suit? Pour le savoir, nous avons franchi… le pas et avons effectué une des distances proposées, 12 km. Mais ça allait jusqu’à 20 km.

D’un coup d’œil, ça se remarque, il y a des super-mordus de la rando. Casquette vissée sur la tête et bâtons de marche, ils se lancent sur les circuits dès la première heure. Eux ne visent que la grande distance. Vitesse horaire, dénivelé, kilomètres: ils calculent tout.

Et puis, il y a les "simples" promeneurs, mais eux aussi sont des passionnés, en mode plus doux, pour le plaisir. Témoignage de Roland Hautot, qui en résume beaucoup d’autres:"La marche est accessible. Je ne recherche pas la performance. On le fait à l’allure que l’on veut. La marche permet de faire des rencontres. Moi, je marche depuis longtemps. À l’époque, il n’y avait pas de marche organisée. J’ai fait les premières marches Adeps, Après je suis rentré dans le système des marches fédérales. J’étais au club de Dinant. Malheureusement, le club va s’arrêter. Les jeunes n’ont pas l’air intéressés. Je pense qu’ils sont dans d’autres sports. La marche, pour eux, c’est quand la condition physique diminue. Au début, je faisais plus de 2000 km par année. Ça m’occupe. Je fais des marches chaque semaine".

Un amoureux de sa région

Lui, il est marcheur, mais il aime aussi imaginer des tracés. « On regarde les cartes et on imagine des itinéraires. On va sur le terrain pour voir si ça correspond. Comme je connais bien la région, j’essaie toujours de faire découvrir de nouvelles choses. Ce n’est pas toujours facile. Pour les marcheurs, on essaie d’éviter les routes fréquentées. On utilise le plus possible de sentiers. On propose également de belles vues. On fait aussi découvrir du petit patrimoine que les gens ne connaissent pas nécessairement ».

Le travail de Philippe Toussaint est en amont, mais également en aval de l’événement. Il faut flécher, mais également retirer toute trace de l’organisation. Au total, pour la belle réussite de la marche de la braderie de Beauraing, il lui a fallu travailler près de 14h. Mais ce travail a été réalisé en équipe.

Très attachée à son club

"Je suis dans le club de marche Les Panards depuis 45 ans. J’aime voir des gens. Le club vit bien, même si on a déjà été plus nombreux. Les jeunes, on a essayé de les motiver, mais c’est difficile. La marche est un moyen de se tenir en forme. Il y a même des gens qui courent".Pour Martine Croibien, l’adhésion au club est une affaire de famille. Son père, Albert Croibien, faisait partie des pionniers. Celui-ci a été fondé en 1975. Au départ, c’était un club de jeunes qui a voulu se lancer dans l’organisation de marches dans une région située entre la Houille et la Meuse.

Aujourd’hui, cette belle histoire continue.