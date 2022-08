Wépion: la fraise dans la peau depuis 75 ans

Évolution du métier

Planter, entretenir et cueillir! Telles sont les actions que Luc Warnez répète au quotidien, depuis 30 ans, avant de fournir les raviers de fraises à ses cabanons, répartis sur la chaussée de Dinant, à Wépion. Si son métier reste artisanal, il a tout de même évolué au cours des dernières décennies. " Auparavant, on plantait nos fraises sans aucun dispositif, souligne le producteur.Tandis que maintenant, nous mettons des serres autour des fruits pour qu’ils soient plus hâtifs et avons installé des paillages noirs avec un système d’arrosoirs."

Ce qui a changé aussi… c’est le climat! Et les conséquences du phénomène peuvent s’avérer dévastatrices pour un fraisiculteur. " L’année passée, mes 15 hectares de champs ont été emportés par des trombes d’eau. Ma mère(NDLR: ancienne productrice des Véritables Fraises de Wépion)et moi n’avions jamais connu ça", raconte Luc Warnez qui estime que son métier est dorénavant plus difficile à exercer. " Dès que la météo n’est pas avec vous, il est impossible d’aller à son encontre. Tout ce qu’il reste à faire, c’est déployer une force importante pour limiter les dégâts."

En plus des averses, il faut aussi souligner les successions de vagues de chaleur qui rendent les récoltes de plus en plus périlleuses. La fraise nécessitant d’être cueillie en matinée ou au soir pour éviter son exposition en plein soleil, les températures excessives impliquent un arrosage permanent… voire impossible de cette culture. " Au-dessus de 35 degrés, il ne serait plus possible de cueillir la fraise car nous ne pouvons pas arroser chaque hectare avec 30 mètres cubes d’eau par heure", mentionne le Wépionnais.

Succès toujours au rendez-vous

Malgré une vocation devenue plus contraignante, Luc Warnez se réjouit de constater que la renommée des fraises de Wépion reste intacte. Des souvenirs mémorables avec sa clientèle, il en conserve d’ailleurs quelques-uns lors d’ouvertures de magasin. " Lorsque nous engageons du personnel pour faire goûter les fraises, celui-ci ne fait qu’emballer les raviers car les gens se plongent aussitôt dans les rayons", confie Luc. Des instants inoubliables durant lesquelles pas moins de 160 raviers de fraises pouvaient s’écouler en l’espace d’une heure. Un engouement qui devrait perdurer même après le départ du producteur au profit de son neveu Jérôme, prêt à assurer la quatrième génération de fraisiculteurs au sein de la famille Warnez.

Un peu d’histoire locale

Cueillette des fraises, à Wépion, durant les années 50. ©Archives APN-AEN/Emile Pierre

C’est à la fin du XIXe siècle que les premiers plants de fraisiers seraient apparus, à Wépion, sous l’initiative du jardinier Charles Garnier. Employé chez le baron Antoine del Marmol, propriétaire à Salzinnes, Charles les apporta au cultivateur Jean Delvigne, résident de la chaussée de Dinant, qui les planta et développa des parcs de fraises. Deux premières variétés émergèrent: la May Queen, très hâtive et de grosseur en dessous de la moyenne, ainsi que la Marguerite Lebreton, surnommée "Marmol" en raison de ses origines.

D’autres jardiniers suivirent ensuite l’exemple et développèrent cette culture. Ce qui symbolisa le début du commerce des fraises dans de petits paniers, transportés par les producteurs jusqu’au marché de Namur.

Dès 1900, les marchands adoptèrent la caisse standard de 2,5 kg, dont l’usage devint fréquent. En revanche, les deux premières variétés, jadis implantées par Jean Delvigne, disparurent peu à peu au profit d’autres gammes (NDLR: Madame Moutot, Tardive de Léopold, Madame Burvenich…) qui s’étendirent jusqu’aux autres villages environnants: Bois-de-Villers, Lustin, Malonne ou encore Profondeville.

À partir de 1933, Jean Materne, président de la Ligue Pomologique de la Province de Namur, suggéra la création d’un marché aux fraises de Wépion, inspiré du modèle hollandais. Un appel auquel répondirent pas moins de 40 fraisiéristes, désireux de bénéficier de revenus plus sérieux, qui se réunirent avec l’appui de l’Administration communale. Peu après, une union professionnelle des producteurs de fruits de Wépion et de sa périphérie verra même le jour avec pas moins de 200 producteurs.

En 1970, un musée de la fraise fut également fondé par l’écrivaine folkloriste Dorothée Houart en partenariat avec le Syndicat d’Initiative et du Tourisme de Wépion. L’occasion de parcourir la mémoire locale à travers de multiples objets et archives recueillis auprès de la population.

Depuis lors, Wépion reste un incontournable royaume de la fraise, où plusieurs étalages, situées en bordure de route, invitent encore le passant à la halte et la dégustation. Un proverbe dit d’ailleurs " À la Pentecôte, fraise rougeotte. À la Trinité, remplis ton panier. À la Fête-Dieu, manges-en tant que tu veux."

Trois générations de fraisiculteurs

C’est en 1947 qu’Adiel Warnez entreprend la première cueillette des fraises de cette exploitation familiale. Reprise un temps par sa belle-fille Christine Van Coppenolle, mère de Luc, l’entreprise fut ensuite confiée à ce dernier, à partir de 1992. L’occasion pour lui de poursuivre une pratique à laquelle il s’était initié dès son plus jeune âge. " J’ai connu ce métier très tôt puisqu’à l’âge de six ans, je découpais déjà ma première fraise", se remémore L. Warnez.

Depuis cette succession, il nous l’affirme, le savoir-faire ancestral et la qualité du produit sont toujours au rendez-vous. " Nous sélectionnons les meilleures variétés, au niveau du goût, qui sont encore cultivées en pleine terre. De plus, notre fraise est davantage sucrée en raison du manque de sel contenu dans le sol", précise le fraisiculteur. S’ajoute à ces critères un soin particulier lors de la récolte du fruit afin de proposer des fraises propres et en parfait état aux consommateurs.