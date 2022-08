Il y avait un peu de surréalisme à Gedinne, samedi. Entre deux concerts en France, Black M a débarqué au Gedinne Summer Festival. Celui qui remplira Forest National en septembre 2023 était de passage place Languillier, devant plus de 1500 personnes. Et ça a "matché". Alpha Diallo de son vrai nom a fait sauter, danser, suer aussi le public gedinnois, sous une chaleur torride.

Moteur de l’affiche du plus jeune festival de l’été, il a tout balancé: ses tubes perso ( French Kiss,Sur ma route, etc.), mais aussi des hits de la Sexion d’Assaut dont il est membre depuis 20 ans ( Ma Direction,Balader,Désolé, etc.). C’était chaud, chaud, chaud.

En forme sur scène, le jeune homme et une partie de son staff ont par contre laissé une impression contrastée en coulisse. Contrairement à ses musiciens qui ont pris un verre, cool, au cœur du festival, Black M, lui, s’est montré totalement inaccessible une fois le show terminé. Les organisateurs étaient quelque part "soulagés" de voir partir "lastar" et ses caprices.

«Le festival a de l’avenir»

Un peu plus tard dans la soirée, entre deux concerts sur la scène tremplin, Suarez a enchaîné ses ritournelles, accompagné par des cracheurs de feu. " Il paraît qu’à Gedinne, vous êtes des fêtards, vous êtes des fous", a lâché Marc Pinilla.

Mais l’un des jolis moments, samedi, revient à Jali. Solaire et accessible, l’artiste qui a complété l’affiche au dernier moment a rappelé des souvenirs à pas mal de festivaliers avec ses titresUn jour ou l’autre,Pars,Des Ailes, etc. SonEspañolaa été repris en chœur. Et ça lui a fait chaud au cœur.

" Les gens se souviennent de mes chansons, même 10 ans après. Ils étaient super-réceptifs. Ils ont chanté avec moi, même les nouveaux titres qui sortent tout droit de mon grenier. C’est la première fois que je les dévoile devant du monde.Ça fait plaisir de voir les réactions. " Et d’ajouter: " Il y avait une super-ambiance, les gens étaient bienveillants... et j’ai eu très chaud!", lâche-t-il, le sourire jusqu’aux oreilles.

Pour une première, le Gedinne Summer Festival n’a pas à rougir. Si l’affluence était un peu moins importante qu’espéré, techniquement, c’était au point, l’ambiance était familiale, détendue, au cœur d’un site bien pensé et fluide. " C’est un nouveau festival, mais je pense que ça promet car il y a ce qui compte le plus: un public chaleureux. Je pense que le festival a de l’avenir...", termine Jali, descendu dans le public pour rencontrer ses fans, après son passage sur scène.

«Le Plein Air, c’était sentimental pour nous»

Les parents de l’école communale étaient sur le pont tout le week-end. ©EdA

Ce qui frappe lorsqu’on pénètre au cœur de cette "kermesse améliorée", imbriquée entre les maisons villageoises, les bâtiments communaux et l’église, c’est le nombre de t-shirts orange un peu partout. Ils sont portés par les bénévoles de la Jeunesse de Gedinne et par ses anciens membres. Ce sont les petites mains du festival. Chacun a sa tâche, son horaire bien défini (au bar, au stand de nourriture, etc.). " Ils travaillent entre 6 et 12h sur le week-end, pour pouvoir quand même profiter", précise Noé Henrot, coordinateur de l’événement.

Les organisateurs ont aussi proposé à diverses associations d’être parties prenantes du festival, tout en empochant quelques bénéfices. Ainsi, par exemple, le patro de Gedinne a tenu les toilettes (payantes donc) toute la soirée. L’école communale, elle, était impliquée via un stand de glaces, de crêpes et de grimage. " On est tous des anciens de la Jeunesse, confie Audrey Severin, du comité de parents.C’est très important pour nous d’être là. À notre époque, c’était le Plein Air. C’était assez sentimental pour nous. Ici, on vient pour soutenir les jeunes et les encourager dans leur nouveau projet qui est hyperambitieux."

Une deuxième édition l’an prochain

La pression peut retomber pour les organisateurs. Ils ont donné du temps, de l’énergie pour proposer ces jours de fête. ©Eda - Jean-Pol Sedran

Ces derniers jours ont été stressants et fatigants pour les têtes pensantes du festival. " Mais on a atteint notre objectif qui était de marquer les gens. On est très contents du résultat. On a eu énormément de retours positifs, on en est très fiers, confie Noé Henrot, coordinateur de l’événement.Le site a impressionné par sa configuration inédite, et d’un point de vue musical, on a eu que des éloges. C’est gratifiant. Les artistes nous ont aussi félicités pour l’accueil."

En tout, l’équipe qui planche sur ce projet depuis trois ans estime qu’entre 3000 et 4000 personnes ont fréquenté le site. " Ça reste dans ce qu’on avait fixé", confie Noé, même si un peu plus de monde n’aurait pas été de refus. " On doit encore attendre pour avoir le bilan financier. Mais ça devrait se rapprocher de nos attentes. On devrait rentrer plus ou moins dans nos frais." Et d’ajouter: " Dans ce genre de projet, il faut 3 ou 4 ans pour atteindre un seuil de rentabilité."

Plus de 150 fûts

Si le vendredi a été plus calme, le samedi " le bar a bien tourné (ils ont vendu plus de 150 fûts!), l’eau est bien partie, et au niveau de la nourriture, à 1h30, il n’y avait plus rien. On a vendu plus de 1000 hamburgers. Ce sont des rentrées très importantes. C’est notre plus belle journée en 30 ans."

Une deuxième édition est envisagée, du 10 au 13 août 2023. " On commencera le montage du site plus tôt et on va lister les points sensibles, histoire d’optimiser encore l’espace. On va aussi mieux alterner les groupes sur les deux scènes. Et on souhaiterait, les vendredi et samedi, attirer plus encore les gens du village, qu’ils soient au cœur du projet. On va prendre le temps de nous reposer, de redescendre. Et, dès septembre, on se plongera dans l’édition suivante. On ne peut que s’améliorer."